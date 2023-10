Nicolás de Zubiría: Por este comentario clasista exigen que lo saquen de ‘MasterChef celebrity’

MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los programas más vistos de las noches colombianas, debido a la amplia gama de sucesos que quedaron grabados a lo largo de los capítulos. Cada programa desató todo tipo de situaciones entre los participantes, los jurados y las pruebas, llevando a que los espectadores tomaran posición respecto a sus favoritos.

Ahora bien, la temporada de MasterChef del 2023 dejó a Carolina Acevedo como la gran ganadora del reconocido reality de gastronomía, causando todo tipo de reacciones, algunas por inconformidad y otras por reconocimiento. Y aunque los tres chefs fueron los grandes apuntados por el público, Nicolás de Zubiría se llevó gran cantidad de críticas por un comentario que habría sido “clasista”.

La evaluación de los platos de los cuatro finalistas que estaban a cargo de los reconocidos jueces Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría terminaron siendo sorpresivas, por las fallas de los participantes, pero también por las fuertes críticas que hubo de los expertos.

De hecho, las palabras puntuales y que causaron molestia entre los seguidores del jurado costeño fueron sobre el segundo plato fuerte de Daniela Tapia, que era un cerdo albardado con tocineta y espárragos, pero el aspecto del plato no les gustó a los reconocidos jueces que utilizaron todo tipo de comentarios despectivos, pero el que más causó molestia fue el Nicolás de Zubiría que fue tildado de“clasista” por parte de los televidentes.

“Parece como de matrimonio de bajo presupuesto… todo acuoso, mira el agua que bota el puré, no sé si es el agua del cerdo. Esta salsa, con estas cebollas, todas rotas, no comprendo. Arrancó divino y ha ido perdiendo paso, ‘Dani’”.

Los comentarios de Carpentier y Rausch también fueron fuertes, ya que el emplatado, el sabor y la ejecución de Daniela no fue la mejor. Pero el tono y las palabras de Nicolás sobre el “matrimonio de bajo presupuesto” no pasaron inadvertidas y por eso hubo tantas reacciones.

“¿Qué me dicen el comentario clasista y arribista, de Nicolás? ‘Matrimonio de bajo presupuesto’. Alguien me explica ese comentario qué”, “a Nicolás le faltó decir que el arroz con leche es para completar el postre del matrimonio de bajo presupuesto”, “El comentario clasista y elitista de Nicolás de Zubiría no tiene nombre. ‘Parece plato de matrimonio de bajo presupuesto’. ¿En serio? Aunque hay que decir que en los matrimonios de ‘bajo presupuesto’, como usted les llama, dan comida en abundancia y más rica”, “deberían sacarlo por arribista”, estas fueron algunas respuestas de los seguidores tras el despectivo comentario del chef.

