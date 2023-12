¿“Inmamable”?: Jhovanoty reveló cómo se comporta Laura Acuña con él y con el resto de trabajadores de Caracol

El huilense, Jhovany Ramírez, conocido como ‘Jhovanoty’, lleva varios años posicionándose en el mundo del espectáculo, siendo parte del elenco de reconocidos programas de Caracol Televisión como, ‘Sábados Felices’ y ‘Día a Día’. Precisamente, el huilense decidió romper su silencio respecto a la relación que tiene con uno de los talentos de esta misma casa editorial, Laura Acuña, ¿Hay duelo de egos?

A pesar de que se veían las caras de manera seguida en las instalaciones de esta empresa, Ramírez y Acuña, nunca había establecido una comunicación cercana, hasta el punto en que el también imitador, se planteó una idea en su cerebro, respecto a lo que creía era la actitud de la presentadora de 41 años de edad.

“No tenía ni idea de qué presentadoras estaban en el ramillete. (...) En mi imaginario estaba que esta señorita que tengo aquí a mi derecha era ‘inmamable’ un poco (...) Uno se hace la impronta de comentarios que tú lees en redes, entonces me dije “como me va a tocar con esta ‘pelada’”. (...) Le escribo a esta señorita al Instagram, y esta es la fecha que estoy esperando a que me conteste”, fueron las palabras de ‘Jhovanoty’, en el programa web de la bumanguesa, ‘La Sala de Laura Acuña’. Del cual fue protagonista en el primer episodio de la temporada 34 del formato.

Lo cierto es que la relación entre ambos es bastante cercana, ya que compartiran pantalla en la nueva temporada de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ , programa en el que pudieron conocerse y establecer una bonita amistad.

“Compañeros míos de trabajo, a los que les comenté con quién me tocaba, me decían, “que bien, esa ‘vieja’ es un amor; eso sí, ella es de extremos o te ama mucho o te odia”, añadió Ramírez.

