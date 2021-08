Si nunca lo había visto, le contamos que él es Rodrigo, el esposo de Laura Acuña de quien dicen, se separó en secreto hace rato.

La presentadora ha vuelto a generar comentarios desde su llegada a Caracol, exactamente a La Voz Kids.

A partir de ese momento muchos han querido saber más de su vida personal, sus hijos y su esposo.

Justamente, muchos fanáticos no tenían idea de que en la web existieran varios rumores respecto a que la también modelo se separó hace unos buenos meses.

Todo comenzó a finales del año pasado cuando Laura no subió postales navideñas junto a Rodrigo Kling.

Además, cuando toda la familia tuvo coronavirus a comienzos de este año, ella nunca se refirió a él.

Hace unas semanas, en un live con Juan Diego Alvira, se le preguntó sobre ese tema. Laura aseguró con gracia que no quería hablar de eso, haciendo pensar a varios, de nuevo, que su matrimonio acabó.

“Yo no quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa”, dijo entre risas.

Si sigue o no casada, lo cierto es que varios fanáticos ni siquiera conocen muy bien a Rodrigo.

La pareja se casó en 2010 y dieron de qué hablar en ese momento por tener una boda muy pomposa.

En cuanto a Rodrigo, él es un empresario que trabaja en el mundo de las joyas y las esmeraldas.

Laura no solía, ni suele subir fotos junto al empresario, y parece que ahora ha borrado varias junto a él.

Sin embargo, en las redes siguen circulando diversas imágenes que los muestran juntos.

A eso se debe sumar que Rodrigo no es activo en las redes, así que es poco y nada lo que se sabe de su presente.

