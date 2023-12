Este fue el emotivo regalo que le dejó Jota Mario Valencia a su esposa antes de morir

Jota Mario Valencia fue un reconocido presentador, productor, escritor y conductor de televisión colombiano que dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. lastimosamente, falleció el 6 de junio de 2019 y durante más de 30 años, fue parte de programas emblemáticos que marcaron generaciones enteras.

Su carisma y talento lo llevaron a ser uno de los comunicadores más queridos y respetados del país. Su estilo preciso e integral lograron cautivar a millones de televidentes a lo largo de los años. Teniendo una habilidad de conectar con la audiencia de una manera única.

Jota Mario fue el rostro de programas icónicos como “Muy Buenos Días” y “sábados Felices”, donde demostró su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes formatos. Además, entrevistó a personalidades de renombre tanto nacionales como internacionales, siempre destacando por su profesionalismo y cercanía.

Hace poco, su viuda Gineth Fuentes, compartió un emotivo descubrimiento que dejó a muchos de sus seguidores conmovidos. En una reciente entrevista en ‘Vos Podés, el Pódcast’, Gineth Fuentes reveló detalles íntimos de su vida con el presentador. Entre las sorpresas, destacó un regalo especial que encontró días después de la muerte de Jota Mario.

Según relató la viuda, cuando iniciaron su relación, Jota Mario le dedicaba poemas. Sin embargo, lo que descubrió en la carpeta fue más allá de sus expectativas. Jota Mario no solo escribía poesía, sino que los grababa con su voz única y les añadía música.

“Muchas cosas las descubrí cuando él ya no estaba. Yo sabía que esa carpeta existía y que él efectivamente tenía muchas cosas personales mías en esa carpeta. Pero algo de lo que yo no tenía ni idea era de la existencia de una carpeta que se llamaba ‘Poemas Neth’”, reveló Gineth Fuentes.

“Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó [...]. Lo que no sabía era que él en algún momento de su vida se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy ‘play’, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’... [le di] apagar”, recordó emocionada Neth Fuentes.

La viuda de Jota Mario compartió que no pudo escuchar esos audios durante mucho tiempo debido al dolor que le causaba. Sin embargo, decidió hacerlo dos días antes de que se cumplieran 4 años de la muerte del presentador.