“Él era superman, nunca se quejó”: esposa de Jota Mario Valencia reveló detalles de su fallecimiento

Gineth Fuentes concedió una entrevista única, donde después de muchos años, decidió hablar de la muerte de Jota Mario Valencia. En un diálogo cercano con Tatiana Franco, en el podcast VosPodés, abordaron la historia hasta ahora desconocida de la muerte de Jorge Mario Valencia, el hombre que durante años les deba los ‘Muy Buenos Días’ a los colombianos en la televisión nacional.

¿Eras la jefa de Jota Mario?

“Éramos una sola cosa en dos personas, yo ya sabía qué quería él, yo iba a las reuniones. Estuvimos al aire 17 años. Yo ya sabía cómo pensaba Jota, yo iba a las reuniones y decía `sí, señor´, `de acuerdo´”, dice Neth Fuentes.

¿Cómo llegó a los medios Jota Mario?

“Desde chiquito cuando empezó a trabajar en radio en Medellín, él se paraba afuera donde hacían radionovelas y alguien que lo veía dijo: dejen entrar al monito y desde ahí le decían el monito o Jota”. Y ahí se quedó, jamás salió de la cabina donde hacían radionovelas. Ese fue su inicio en este medio, contado por él mismo y replicado por su esposa en esta charla.

Sobre la muerte de Jota Mario Valencia

El 6 de junio de 2019 falleció Jota Mario Valencia, en el hospital de Bocagrande en Cartagena. Los colombianos y, en particular, los seguidores del programa de las mañanas lamentaron la partida de este señor de la televisión colombiana. Fue repentino, nadie se lo esperaba y los principales medios del país registraron la muerte del hombre que hizo parte de los inicios de la radio y la TV de nuestro país.

Desde el año 2002 arrancó Muy Buenos Días en el Canal RCN. Pero la historia de Jota Mario Valencia se construyó a pulso, un hombre que hizo parte de la radio y la televisión, un personaje que sabía cómo se hacía televisión, que sabía de producción y hasta de musicalización.

Neth Fuentes, su esposa, habló después de muchos años de su historia de amor, de su historia en los medios, de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron y, de paso, reveló detalles de cómo fue la partida de esa gran figura de la televisión colombiana.

Se enamoraron mientras trabajaban juntos, ella se fue convirtiendo en su mano derecha a medida que pasaron los años. “Nosotros fuimos muy cercanos, muy amigos. Un día yo llegué con el ánimo mal. Y él me preguntó qué me sucedía. Le conté del secuestro de mi padre, entonces Jota sabía de mi proceso y me empezó a ayudar como ser humano, era la persona con quien podía hablar de mi vida”, afirma Neth Fuentes.

“Él se va del país, después regresa y nos volvimos muy cercanos. Nos hicimos novios, y yo dije: pues bueno, hágale”, revela Gineth en charla con Tatiana Franco. Y agrega: “Las cosas del trabajo siempre se quedaron en RCN, nunca trasladé una discusión del programa a la casa”.

Sobre su relación de pareja, Neth cuenta que Jota era mayor 17 años, que su mamá no lo quería inicialmente, que le propuso matrimonio de una manera bastante particular y que nunca concibieron estar el uno sin el otro. “Fuimos a ver un apartamento, a él le gustó, él hizo cuentas. Luego fuimos a donde mi mamá de visita, le pidió ayuda a mi mamá para tramitar un préstamo y ahí dijo “es que nos vamos a casar”. Así me enteré”, afirma Gineth.

El duelo de Neth Fuentes

Gineth cuenta que en su computadora, después de 4 años del fallecimiento de Jota Mario, ella había encontrado una carpeta llamada “poemas Neth”, pero solo después de 4 años se atrevió a oírlos.

Además, allí también encontró fotografías de ella, archivadas por él mismo. Fue como volver a ver la historia de amor y complicidad de ellos, pero ahora en imágenes y en audios. 12 poemas dedicados a ella, grabados con la voz de Jota, son uno de los tesoros que Gineth guarda ahora.

¿Cómo fueron esos últimos días de Jota Mario Valencia?

Luchando para que no se le corte la voz, Gineth toma aire y cuenta detalles de esos últimos momentos de señor de la televisión colombiana.

“Tuvo un coagulo en el cerebro, en la parte de atrás. Nosotros nos fuimos para Cartagena, tenía vértigo, le pedí ir a la clínica y no quiso. Busqué en Youtube cómo hacer maniobras para controlar el vértigo, hicimos la terapia, estuvo perfecto. Al otro día estuvo bien. Al tercer día, ya se despertó muy mal. Bajarlo por las escaleras de la casa era imposible, llamé a un amigo que tiene una empresa de salud en Cartagena.

Lo llevamos al hospital, cuando llegamos, los médicos estaban ahí para recibirlo, pero el coagulo de él, venía de hace dos días, pero Jota no decía que estaba enfermo. Jota entra a la clínica el 1 de junio, de ahí ya no vuelve a salir. Esperó a que su hija fuera a verlo y ahí se fue”.

Gineth concluye que la bicicleta ha sido su mejor terapia para poder afrontar el duelo, de manera espontánea expresa que un amigo la invitó a montar bicicleta, ella aceptó. Al inició lloraba mucho recordando a su amado Jota, pero poco a poco, fue llorando menos. Día tras día ha venido superando la partida de su esposo. Y concluye que si se llega a bajar de la bicicleta, tal vez vuelva a llorar.