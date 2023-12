“Te extrañaré más de lo que imaginas”: Hija de Paola Turbay confesó la difícil pérdida que atraviesa

Sofía Turbay es la hija mayor de la exreina de belleza, actriz y presentadora Paola Tubay junto al empresario Alejandro Estrada quienes llevan juntos más de 25 años y fruto de su amor no solo es la joven sino también Emilio. Sin embargo, desde hace varios meses Sofía decidió darle un nuevo rumbo a su vida luego de llevar a cabo diversas facetas en Colombia como actriz y Dj, para según ella, encontrarse asimisma en Indonesia y convertirse en maestra de yoga o gurú. Pero, hace algunas semanas regresó al país, pues terminó confesando la difícil pérdida familiar que atraviesa.

Y es que la hija mayor de Paola Turbay suele ser muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, pues durante el tiempo que estuvo en Indonesia compartió cada uno de los detalles de esta travesia, pero también los retos que enfrentó a causa de una Salmonella, y demás reacciones que tuvo debido a las diferentes costumbres que se tienen en este país. Aunque los dejó claro a sus fans que no sabía la fecha exacta de su regreso, todo indicaría que motivos ajenos son los que precisamente la hicieron regresar a Colombia.

Pues, durante varios día de ausencia Sofía compartió un post en su perfil en el que se lee: “Pasan los días y aún no me la creo. Te fuiste de mi vida y agradezco por cada beso, caminada, llorada, pensamiento, mordisco, risa y momento que compartimos. Gracias por enseñarme sobre el amor incondicional, por siempre amarme sin barreras, por acompañarme en las buenas y en las malas”. Sin embargo, sus emotivas palabras no terminaron allí, pues la joven reiteró que de ahora en adelante no sabe como hacer sin su compañía, ya que aún no asimila su partida, pero aún con el corazón roto dejó claro que se siente tranquila al saber que luego de estar 7 meses aprendiendo de otra cultura y por ende, estar separados, días antes de su fallecimiento logró poder estar junto a él durante varios noches en donde la serie de muestras de cariño no faltaron como era costumbre.

Asimismo, Sofía agregó una serie de imágenes de los mejores momentos que logró compartir con su mascota y que precisamente, será así como la recordará a pesar de que ya no esté fisicamente acompañandola. Ante su inesperada aparición, los mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fans fueron varios asegurando que las mascotas son parte primordial del hogar y por ende, no logran dimensionar el dolor que debe estar atravesando la joven.