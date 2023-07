“Me había olvidado de mí”: Sofía, hija de Paola Turbay se sinceró y reveló la verdadera situación que afronta en Indonesia

Sofía Turbay es la hija mayor de Paola Turbay quien creció siendo parte de la esfera del entretenimiento, teniendo en cuenta la amplia trayectoria con la que cuenta su mamá como actriz y presentadora. La joven desde muy corta edad apareció en propagandas y también con algunas apariciones en telenovelas nacionales dedicándose a su labor como Dj, modelo y hace poco logró certificarse como instructora de Yoga en Balí, Indonesia.

Si bien, la vida de Sofía solía moverse entre Estados Unidos y Colombia desde hace varios meses la joven sorprendió al revelar que se tomaría un tiempo para estar en Indonesia, en donde durante las primeras semanas se le vio más que feliz aprovechando de la serie de paisajes, personas y gastronomía. Sin embargo, no todo resultó sencillo, pues fue detectada con Salmonella lo que produjo una serie de cambios en su cuerpo.

Aunque se pensó que Turbay se encontraba de vacaciones y esperando su certificación como instructora de Yoga, la joven a través de sus redes sociales decidió sincerarse y dejar ver los verdaderos motivos que la llevaron a irse a este país. Cabe resaltar, que Sofía estaría sola en Indonesia en donde, según ella, ha logrado crear fuertes vínculos. En medio de una dinámica de preguntas la modelo decidió despejar varias de las dudas de sus seguidores que para algunos terminaron generando sorpresa.

Unos de sus seguidores indagó sobre los motivos que la llevaron a llegar a Indonesia y por ende la fecha exacta en que volvería a Colombia. Ante el hecho, Sofía se sinceró y reveló su verdadera situación. En principio, la Dj reiteró que decidió irse del país, pues desde hace varios meses sentía que necesitaba un cambio en su vida, un espacio para poder encontrarse: “Venía sintiendo que por estar trabajando y haciendo cosas por los demás me había olvidado de mí”, agregó Sofía.

Seguidamente, la hija mayor de Paola Turbay y Alejandro Estrada, aseguró que desconoce la fecha exacta en que volverá a Colombia, pues reiteró que a pesar de ser certificada como coach de yoga no ha podido comenzar a trabajar por cuestiones de su visa. La modelo indicó: “Siento que mi alma es viajera y del mar, acá por fin me siento tranquila”, lo que también la tiene emocionada son las personas con las que ha tenido la oportunidad de compartir, pues reiteró que están alineadas a su pensamiento y no existe nada mejor que esto.

Finalmente, Sofía aseguró que quizás vuelva al país por un tiempo, con el fin de poder visitar a sus padres, demás familiares y amigos. Pues, con el sorpresivo mensaje dejó claro que por fin encontró el sitio en donde se siente bien. Como era de esperarse las dudas con respecto a sus diversos roles no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que ya contaba con una experiencia dentro del mundo del modelaje y también estaba logrando adquirir gran reconocimiento en su labor como Dj.