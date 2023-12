¿A punto de llegar a su fin? Paola Jara comparó su relación con Jessi Uribe con el gobierno de Gustavo Petro

Paola Jara es una reconocida cantante de música popular quien a sus 40 años ha sabido cosechar una carrera llena de triunfos, pues desde los 14 años aproximadamente supo que la música es su más grande pasión. Aunque durante su juventud llevó a cabo otras facetas e incluso llevó a cabo una carrera profesional como lo fue el diseño y la confección, lo cierto es que con el paso del tiempo se dedicó a impulsar su voz, pero eso sí cada vez que sale al escenario logra deslumbrar con cada uno de sus ’looks’ los cuales son diseñados por ella. Asimismo, las redes sociales tampoco pasan por alto, buscando darse a conocer ahora a través de TikTok en donde se encargó de hacer reír a sus fans al comparar su relación con Jessi Uribe con el presidente Gustavo Petro.

Le puede gustar: “Lo van a matar”: Alejandra Giraldo mostró su molestia por presunto maltrato a una mascota en bodega de Avianca

Y es que las últimas semanas además de tener diversos compromisos tanto a nivel nacional como internacional también ha tenido tiempo para compartir con su pareja y familia en diversos espacios. También, la paisa ha tenido tiempo para entretener a sus fans, si bien suele ser mucho más activa en su cuenta de Instagram, lo cierto es que ahora lo busca hacer en TikTok en donde ya alcanza los más de 1.2 millones de seguidores dejando claro que más allá de la música las risas no faltan.

En medio del video Paola se encuentra en su camioneta mientras que busca imitar un audio en el que se asegura: “No hijuep$t@ en mi relación amorosa parezco Petro todo tengo la culpa yo, ole, uy no, no, no”. Sin dejar de lado, que la paisa no dudó en etiquetar la cuenta oficial de su pareja en esta misma plataforma. Y es que en cuestión de horas el corto clip ha recibido un sinfín de reacciones, pues ya acumula las más de 56.000 y ni que decirse de los comentarios, en donde en su mayoría se encargaron de sacar a flote la edad de la paisa, pues a lo largo del video la serie de expresiones con el fin de meterse en el papel fueron las principales protagonistas.

También puede leer: ¿Merecía seguir en competencia? A Rosalía de Yo me llamo se le acabó el sueño y se convirtió en la nueva eliminada

Lo cierto es que a pesar de las críticas que son una constante a través de sus redes sociales, Jara ha seguido adelante no solo con cada uno de sus proyectos sino también con aquellas formas de entretenimiento que realiza y por supuesto, compartiendo el amor que se tiene con el bumangués Jessi Uribe.