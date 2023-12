“Lo van a matar”: Alejandra Giraldo mostró su molestia por presunto maltrato a una mascota en bodega de Avianca

Alejandra Giraldo es una presentadora y periodista paisa quien se ha convertido en una de las caras principales de ‘Noticias Caracol’ durante su primera emisión, pues suele informar a los televidentes sobre los primeros hechos del día en compañía de Andrés Montoya, su amigo y colega de set. Además, cuenta con su propia sección durante los fines de semana ‘Las mascotas de Alejandra’, mostrando su amor y defensa por los animales, esta situación también se da a través de sus redes sociales convirtiéndose en fiel defensora de aquellos que se encuentra en peligro o han atravesado alguna situación de maltrato y recientemente la paisa no guardó silencio mostrando su molestia por presunto caso de maltrato a mascota en bodega de Avianca.

La presentadora, más allá de su rol en el noticiero de Caracol se ha encargado de compartir otros detalles de su vida privada como lo son, a quienes considera sus hijos, Vita y ‘Napito’, las dos mascotas que han sabido acompañarla en diversos procesos y que según ella, le han regalado algunos de los mejores momentos y por ende, parte fundamental de su hogar. Además, gracias a su apoyo a diversas causas, hace pocos meses fue galardonada durante los Premios al periodismo Álvaro Gómez Hurtado por su defensa y protección a los animales a nivel nacional.

Recientemente, la periodista no dudó en mostrar su molestia frente a Avianca debido a la denuncia que se presentó hace pocas horas en las que una usuaria acusó a la aerolínea de atropellos en contra de su mascota, pues de acuerdo a su historia compró tiquetes de Medellín a Pasto para ir junto a su canino ‘Lulo’ pero debido a su tamaño debió viajar en bodega. Sin embargo, en medio de su conexión con Bogotá le indicaron que su mascota no podría viajar debido a que no contaba con una ventilación: “Nos programaron el vuelo a para hoy, 1 de diciembre, Lulo está desde las 06:30 am a cargo de Avianca”.

Sin embargo, su denuncia no terminó allí, pues aunque ella fue enviada en otro vuelo, ‘Lulo’ nunca llegó y seguiría en las bodegas de Avianca, incluso Daniela aseguró que le impidieron darle comida según ellos por “políticas de la empresa” e incluso le fue negada la salida al canino para hacer sus necesidades.

Ante la denuncia que se ha tomado las redes sociales y ha generado indignación, Alejandra no se quedó atrás y utilizó sus redes sociales para referirse al tema. La presentadora indicó: “Que desastre. No puede ser esto, lo van a matar, dios mio, Avianca por favor un poquito de sensibilidad”. Por lo pronto se desconoce si ante la viralización de este caso la aerolínea tomó medidas al respecto, o si por el contrario, ‘Lulo’ sigue en un guacal sin comer, beber y poder hacer sus necesidades.