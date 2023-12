“Se quedan en panty y brasier”: Mary Méndez cuestionó la “moda” y aseguró que se perdió el pudor en redes sociales

Mary Méndez es una de las presentadoras del programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol televisión, además de llevar a cabo otra de sus más grandes pasiones como lo han sido los productos saludables y dándole paso a su rol como empresaria de ‘FitCook’. Si bien, este no ha sido un proceso sencillo, el cual tuvo inicio en su apartamento ensayando entre prueba y error, actualmente la samaria cuenta con varias puntos en diversos puntos del país y proximamente espera internacionalizar su marca. Pues, sus redes sociales han sido las principales protagonistas para mostrar cada uno de sus logros, ya que su amor por el ejercicio y una rutina de vida saludable resultando siendo sus principales contenidos. Sin embargo, en esta ocasión Mary decidió sacar a flote los diversos clips que toman fuerza en TikTok asegurando que no ser perdió el pudor.

La famosa presentadora ha tomado por sorpresas a varios, pues desconocían de los esfuerzos que existen detrás de su empresa la cual ha logrado adquirir una amplia visibilidad gracias a la calidad de sus productos, uno de los aspectos más importantes para la empresaria. Asimismo, Mary divide sus tiempos entre el set de Caracol televisión, sus infaltables rutinas de ejercicio y por supuesto, estar al pendiente de su empresa, pero eso sí, también pierde la oportunidad de referirse a aquellos temas que le generan molestia, pero también felicidad.

En esta ocasión la plataforma TikTok resultó siendo la protagonista, pues dejó claro que no suele estar al pendiente de esta, pero sí, terminó aprovechando un rato para analizarla más allá de disfrutarla. Sin embargo, Mary indicó que uno de los aspectos que más terminó sorprediendola fue, según ella, que ya no existe pudor frente al tipo de contenido que se comparte: “Hay una moda es que las mujeres se cambian enfrente de la cámara, pero ya ni siquiera lo hacen de espalda lo hace de enfrente o sea se quedan en panty y en brasier, la vieja se va encuerando ahí, en frente”.

Asimismo, Mary reiteró que no sabía si ella ya estaba muy “anciana”, pues nuevamente reiteró que en este caso la palabra pudor deja de existir, aunque también abrió la posiblidad a que esto simplemente se tratara de una moda. Sin embargo, destacó que no siempre aquello esta de moda, está bien, “yo no digo que no esté ni bien, mi mal solo digo si fuera yo, la gente con la que trabajo me ve en pantys (...) cada quien puede hacer de su cu%o un candelabro”. Asimismo, resaltó que maquillarje y paso contar una historia resulta ser un contenido chévere para ella, pero preferie Twiiter, pues aseguró que le gusta “mamar gallo” y también puede poner los pies sobre la tierra.

Finalmente, Mary aseguró que las redes sociales estan abiertas para los tipos de gustos, pues ella suele utilizar TikTok para llevar a cabo charlas empresariales y psquiatricas, pero no cuestiona el contenido que es compartido por otras personalidades.