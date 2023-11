Mary Méndez presume su look pero le ‘llueven’ las críticas en redes: “Se le perdieron”

Desde hace más de 10 años, Mary Méndez es la cara femenina del programa La Red que conduce junto con otros famosos presentadores de televisión como Juan Carlos Giraldo, Frank Solano, Carlos Vargas y Carlos Giraldo, haciendo uno de los programas de entretenimiento más visto del país. Además de sus primicias sobre farándula, la modelo genera reacciones en las redes por su forma de vestir.

Luego de cada presentación, los seguidores del espacio televisivo elogian el estilo único de Mary, quien demuestra su buen gusto por lo último de la moda, desde el cabello, los accesorios y hasta el calzado. Sin embargo, en las plataformas digitales, algunos internautas hablaron sobre el aspecto físico de la presentadora, preguntándose si tendría algún “problema de salud”.

Como es costumbre, el show de espectáculo compartió en sus cuentas oficiales las fotos de los presentadores luciendo sus mejores atuendos y Mary preocupó a sus seguidores. En la imagen, la actriz aparece vestida con una blusa blanca cruzada, con la que dejaba ver sus brazos, una minifalda beige, completado con unas botas largas.

Enseguida, los comentarios sobre su aspecto no se hicieron esperar. “Muy lindo el look para alguien más joven, pero ella de jovencita no tiene nada, fuera de estar demasiado flaca”; “Con todo el respeto que se merece, esa delgadez no es salud, es enfermedad”; “Demasiado flaca hasta las tet... se le perdieron”; “Mary Méndez, está demasiado delgada. Noooo”, expresaron los cibernautas.

Pero también hubo quienes defendieron a la moderadora del programa de las críticas. “Muy linda, todo le luce”; “Hermosa no lució, lució encantadora”; “Linda, hermosa siempre, está bella toda mi admiración”; “Me encantó ese outfit”, escribieron los fans de Mary.

¿Qué accidente tuvo Mary Méndez en su infancia?

Recientemente, la artista confesó que su boca ha sido su “gran talón de Aquiles”, ya que debido a un accidente de automóvil, perdió todos los dientes.

Narró que recibió atención médica urgente para recuperar su sonrisa, pero al verse al espejo la sensación y el dolor fueron terribles para ella. Mencionó que tuvo que someterse a 20 procedimientos quirúrgicos para tener una dentadura agradable a la vista.