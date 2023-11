¿La desperdician? Jorge Rausch reveló lo que hacen con la comida que cocinan en MasterChef

Jorge Rausch es un reconocido chef colombiano y jurado de la cocina más famosa del país MasterChef, con una trayectoria impresionante de más de 30 años en la industria. Su pasión por la cocina comenzó desde muy joven y ha logrado convertirse en un referente a nivel nacional e internacional.

Además de ser un chef exitoso, Jorge Rausch también es emprendedor. Ha abierto varios restaurantes en diferentes países, donde ofrece una experiencia gastronómica única y memorable. Sus platos son una combinación perfecta de sabores tradicionales y técnicas modernas.

Pero no solo se trata de la comida para Jorge Rausch. Él también se preocupa por hacer una diferencia en la sociedad. Ha participado activamente en proyectos sociales y benéficos, utilizando su influencia para ayudar a quienes más lo necesitan.

MasterChef Celebrity es una versión especial del famoso programa de cocina MasterChef, en el que participan celebridades en lugar de chefs profesionales. Es increíble ver cómo estos famosos se enfrentan a los desafíos culinarios y demuestran sus habilidades en la cocina.

La más reciente temporada de MasterChef Celebrity dejó grandes sorpresas, comenzando por el triunfo de la actriz tolimense Carolina Acevedo, quien fue una de las participantes más controvertidas al interior de la competencia.

Por otro lado, existen algunas dudas en torno a la competencia y algunos detalles de lo que sucede al interior de la cocina de MasterChef. El jurado Jorge Rausch reveló detalles del programa en una reciente entrevista que concedió a una emisora muy conocida a nivel nacional.

“¿Qué hacen con la comida que preparan los participantes en MasterChef cuando se acaban las grabaciones?”, preguntó el reconocido periodista.

Ante este interrogante, Rausch fue claro y explicó la política que tiene RCN en torno al desperdicio de alimentos. “A ver, lo que sobra de los retos y la comida que sobra en la despensa se va al banco de alimentos. Claramente que, si alguien prepara un plato y nosotros lo probamos, no hay nada que hacer. De golpe, atrás se la comen después, la que es comible. Pero somos muy cuidadosos con el desperdicio claramente. Se hace una alianza muy linda con el banco de alimentos, no solo hemos ido, sino que los participantes han ido y somos muy conscientes de que claramente el desperdicio de comida no es una opción”.