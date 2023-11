¿Indirecta? Lowe León envió curioso mensaje que sería para Andrea Valdiri en su última canción

Ahora que Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación luego de haber emocionado a sus millones de seguidores con su matrimonio y con la hermosa familia que conformaron con las hijas de la bailarina, en redes sociales anda circulando una frase de la última canción de Lowe León, expareja de Valdiri y padre de Adhara, en la que aseguran, va un mensaje dedicado a ella.

Aunque la canción salió hace más de un mes, las especulaciones de la separación de los creadores de contenido venía sonando desde mucho antes, por lo que Lowe León de nuevamente de qué hablar por no superar su pasado con la barranquillera, con quien terminó en medio de abogados tras poner en duda su paternidad luego de que su noviazgo acabara, justo cuando Valdiri se encontraba en embarazo.

“Se metió el León”, es el tema del cantante en ritmo de merengue, el cual es una respuesta a sus críticos, donde resalta lo que ha logrado con su trabajo, puesto que vale la pena recordar, que los fans de Valdiri le comentaban que su reconocimiento musical se debía al impulso que le dio la bailarina en sus redes sociales mientras les duró el amor.

Es por ello que los fans no perdieron de vista una frase que pareciera está dirigida a la mamá de su hija, puesto que Felipe Saruma se encargó de ser el padre de Adhara mientras él rehizo su vida e incluso tuvo un hijo con el que sí comparte.

“Por ahí me dicen que soy mal padre, no le hago caso, me vale madr3”, cita la letra de Lowe León.

Los seguidores de Valdiri no han perdido la oportunidad de pedirle que deje de facturar a nombre de Andrea y de lo que fue su relación y la mala manera en la que terminó con ella y su forma de ser como padre con su niña.

