“Las redes sociales son una farsa”: Nathalie Monsalve, novia de Jorge Rausch se ‘destapó’ y mostró cómo luce realmente

Nathalie Monsalve novia de Jorge Rausch es una reconocida modelo y creadora de contenido quien se ha dado a conocer por sus diversos ‘looks’ los cuales suele mostrar a partir de diversos clips. Además, de su gusto por el maquillaje, compartiendo con sus fans algunos tips demostrando que resulta ser todo una experta en el tema.

Si bien, no suele revelar muchos detalles a través de su cuenta de Instagram, Nathalie prefiere ser mucho más abierta en su TikTok e incluso suele responder a algunas de las dudas que tienen sus fans. Sin embargo, en esta ocasión dejó claro que no todo lo que se ve en redes sociales no es como parece.

Le puede gustar: “Tocaba hacer un hueco”: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ confesó cómo se viven las pruebas con un ciclo menstrual

La modelo aseguró: “Les voy a mostrar porque las redes sociales son falsas”. Seguidamente, se dejó ver utilizando una falda color blanco y una blusa tipo strapless color negro, mostrando como se veía su cuerpo sin edición y segundos más tarde, dejó ver como luce con edición. En medio de este proceso mostró una aplicación llamada ‘Pretty app’ en algunas de las opciones resalta el cambio de su figura es más que evidente: “Es muy loco porque te puedes adelgazar completamente, te puedes alargar, te puedes cambiar la cintura como quieras”, reiteró Monsalve.

Asimismo, la novia de uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ indicó que esta plataforma incluso tiene la opción para poder levantar la cola o bajarla, todo dependiendo de los gustos de quienes la empleen. Sin embargo, una de las que más le generó sorpresa fue la edición del cuello, pues permite modificarlo de manera más alargada o hasta subir los hombros: “Es que hay de todo, por favor no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales”.

También puede leer: ¿Niña o niño? Famosa presentadora confesó que está esperando su segundo hijo