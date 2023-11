“Sus hijas fueron lo mejor”: Felipe Saruma se desahogó respecto a su separación con Andrea Valdiri

Luego de varias semanas de rumores y explicaciones sobre su divorcio, finalmente Felipe Saruma y Andrea Valdiri confirmaron en fin de su vínculo. Pero, a diferencia de la creadora de contenido, el bumangués se mostró bastante afectado en sus Historias de Instagram, y entre palabras sollozantes habló sobre el fin de su matrimonio.

“Decirles que hasta aquí llegó nuestra relación, que nos separamos. Yo sí quisiera decir algo, porque mucho se está especulando; para mí Andrea y sus hijas fueron lo mejor que me pudieron pasar en mi vida, esa mujer me cambió la vida. Y bueno, se cometen errores, pero, hay que seguir, hoy se termina todo, pero no sabemos en un futuro; lo mejor es que terminamos muy bien, somos muy buenos amigos, y siempre estaré agradecido con ella”, fueron las palabras del productor audiovisual, quien salió a dar sus declaraciones públicas usando unos lentes oscuros.

¿Cuándo se casaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Para abril de 2022, la barranquillera y el nacido en ‘La Ciudad Bonita’, juntaron sus almas en sagrado matrimonio, en una lujosa fiesta celebrada en el Gran Salón del Hotel El Prado, en ‘La Arenosa’. Pero, tras un poco más de año y medio, su compromiso terminó sorpresivamente luego de arribar a Colombia, luego de haber disfrutado de un exclusivo viaje por Europa, en donde celebraron unas de las fechas que más disfrutaban juntos, Halloweeen.

“Lo que aprendí en este matrimonio, es que un matrimonio no es de cuatro ni de cinco. Un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre las dos personas”, fueron algunas de las palabras de la influencer costeña luego de confirmar el fin de su matrimonio.

