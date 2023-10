Andrea Valdiri detalló los ‘chascos’ de su viaje con Felipe Saruma

Ver a Andrea Valdiri en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Para la empresaria y creadora de contenido siempre es oportuno dar a conocer cada uno de sus pasos como lo ha hecho en su reciente viaje a Europa, desde donde ha estado visitando varios lugares históricos y también románticos en compañía de su esposo Felipe Saruma.

Pero tal parece que no todo ha sido color de rosas, pues en los diversos países en los que ha estado se ha encontrado con diferentes tipos de caracteres que han empañado algunas situaciones de su viaje que ha calificado como ‘chascos’.

“Les voy el primer chasco y fue en Londres, en Migración, nosotros llevábamos nuestros papeles y todo, y nos tocó con un chico como de 25 años. Y lo primero que le pregunta Felipe es si sabe hablar español, el tipo nunca nos respondió, pero el nombre decía Ramiro Suarez. Y yo dije que este tiene una cara de latino y yo al tipo me lo quedaba mirando porque no le entendía, estaba tratando de traducir, y el tipo en una me dice ‘no me mires’ y me lo dijo en español. Y le dije es que tú sabes hablar español, me parece muy atrevido de tu parte que me digas que no te mire mientras me estás hablando” indicó Andrea Valdiri.

Precisó que la discusión con el joven continuó ya que precisó que consideró la actitud como prepotente y grosera. Seguidamente en Escocia contó que llegaron a una gasolinera y que Felipe quería tomarse una cerveza, pero que tuvo inconvenientes con la mujer que atendía el establecimiento, pues no le quería vender.

“Y le dice que no le va a vender la cerveza, que le muestre el pasaporte. Él se fue a buscar el pasaporte, lo mostró y no, a ella no le dio la gana, eso es por andar con pelaitos” — Andrea Valdiri

Comparó como es el actuar de los latinos con respecto a personas europeas y las calificó como “frías” por la manera de responder y mirar, a diferencia de la calidez que siempre tiene el colombiano.

Y por último contó que llegando a Edimburgo estaba grabando las historias cuando uno de los miembros del equipo de seguridad le pidió que borrara el material. Pese a que no vio nada malo de grabar como cualquier turista simuló haber borrado el contendido.