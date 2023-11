Fanáticos de Yeison Jiménez están con el corazón en la mano luego de enterarse del estado de salud del cantante

A sus 32 años, Yeison Jiménez se ha posicionado en los escaños más altos de la música popular en Colombia, merito que no solo es consecuencia de su gran talento frente a los micrófonos y sobre las tarimas, a esto se le suma la constante interacción que tiene con sus seguidores en las redes sociales, mismos que están totalmente atónitos al enterarse de que su ídolo se encuentra pasando por una delicada situación respecto a su salud, que no se había atrevido a contar.

Ya son más de 4,4 millones de navegantes digitales los que siguen a detalle la cotidianidad del intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, en su perfil de Instagram, plataforma en la que recientemente salió en sus historias, mostrando el cambio drástico que tuvo su cuerpo luego de haber presentado una recaída en su salud durante varios días.

El nacido en el municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, publicó un videoclip en el que se le ve posar frente a un gran espejo, despojando sus vestiduras de la cintura para arriba, clip que acompaño con las siguientes palabras:

“Después de diez días enfermo, baje como unos cuatro kilos; obligatoriamente, porque obviamente yo no me quería enfermar. No les conté que estaba enfermo, pero ya no lo estoy”, fueron las palabras del artista, quien decidió dar un parte de tranquilidad a sus fanáticos con este gesto.

Cabe acotar, que días atrás, el caldense había recibido decenas de críticas, por una fotografía en la que se le veía posando en una playa en República Dominicana, imagen en la que algunos detractores se le fueron encima por su corporalidad.

