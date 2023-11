“No te amo”: Lina Tejeiro les dedicó un contundente mensaje a sus exnovios

Lina Tejeiro le dejó en claro a todos sus seguidores qué es lo que opina de algunas de sus exparejas, compartiendo en un curioso video de Instagram algunas fuertes declaraciones sobre sus relaciones pasadas. Esto hizo que varios de sus fans le dejaran mensajes de apoyo por su filosofía y su manera de interpretar las cosas.

El historial romántico de la actriz no es muy abultado que se diga, presentado solo a dos parejas en los últimos años: Andy Rivera y Juan Duque, ambos cantantes. Con el primero tuvo una relación duradera y significativa, mientras que con el segundo fue algo efímero y que hasta la fecha sigue generando controversia.

Y si bien hasta la fecha la joven se ha mantenido en soltería desde hace poco más de un año, muchos de sus fans le han preguntado si ha pensado en tener pareja nuevamente. Ante esto, la colombiana dijo contundentemente que de momento está concentrada en sus proyectos y que tampoco se ha presentado ese príncipe azul que ella tanto espera.

Sin embargo, a pesar de dedicarle mucho tiempo a su nuevo emprendimiento, el cual ha sido duramente criticado por algunos internautas, también se enfoca en su público y en crear contenido para sus fans.

A propósito de esto, Lina Tejeiro compartió un divertido clip en donde a través del lipsync o sincronización de labios envió una contundente indirecta para sus exparejas, escribiendo en la descripción del mismo: “cuando mi amiga me pregunta si estoy llorando por mi ex”.

“No, mija. Yo por mond* no lloro. Yo por mond* no lloro porque mond* es lo que hay (...) ¿Yo llorando por mond*? No, mija, pa’ qué si ese triple malp***o no va a valorar las lágrimas mías”, dijo la actriz a través de la curiosa publicación.

Seguidores de Lina Tejeiro le dejaron mensajes de apoyo

En la sección de comentarios del post, varios de los fans de la actriz no se contuvieron y le dejaron varios mensajes a propósito del contundente video, con muchos de ellos apoyando la decisión de la joven mientras que otros se enfocaron en el talento que tenía para hacer doblaje de voz.

“La manera en la que ella personaliza los TikToks con su manera tan espectacular de actuar”, “Ella no regresa 🤣 quedó clarísimo”, “Jamás y nunca se llora por eso” y “Jajajajaja la reina del lipsync” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Lina Tejeiro.