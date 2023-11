“Hasta yo me caía mal”: Lina Tejeiro respondió a seguidora por juzgarla sin conocerla

La actriz Lina Tejeiro reconoció que hubo un momento de su vida en que hasta ella misma no se soportaba. La revelación afloró luego de que una de las seguidoras cuestionara su actitud sin conocerla. Sin embargo, la artista tomó un tiempo para responderle a través de su cuenta de Instagram.

En una de sus recientes publicaciones, Lina compartió una linda sesión de fotos en la que aparecía vistiendo de negro, en unas salía muy sonriente y en otras con rostro sensual. “Una miradita coqueta”, escribió la recordada Samantha de la serie Padres e Hijos.

El post recibió numerosos cumplidos por parte de los usuarios que siguen su carrera artística. Pero uno de ellos llamó su atención.

“Te confieso que me caías bastante regular, cosa que no es de tu interés realmente, ni de tu importancia, con tantos seguidores, pero poco a poco a través de lo que muestras en tus redes estoy descubriendo cada vez una mujer guerrera, luchadora, ejemplo para muchos”, escribió una de las internautas.

“Que bonito que has podido describir otra parte de mí. No te niego que hasta yo me caía mal anteriormente, pero hoy abrazo con amor esa otra Lina que me ha ayudado a construir esta nueva versión”, respondió la mujer que interpretó a Catalina Mejía en “La Ley del Corazón”.

Hoy en día, Lina sigue activa como una creadora de contenido en las plataformas digitales, ya que gracias a su talento actoral dentro y fuera de las pantallas de televisión y cine se ha ganado el aprecio de millones de seguidores, por lo que están pendiente de cada paso que da profesionalmente.

Su papel más famoso fue en la telenovela de RCN, en el que dio vida a una abogada, mucho mayor que ella, que tenía como base de su vida el amor, la familia y la pareja, siempre enfocada en su amor platónico con uno de sus colegas de un importante bufete de abogados.