“Soy coqueto”, Jessi Uribe envió emotivo mensaje a su doble en ‘Yo me llamo’ a pesar de su salida

‘Yo me llamo’ es un reality show de talento musical e imitación que se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes para entretenerse en las noches durante sus nueve temporadas al aire, donde cientos de cantantes, se han subido a la tarima y presentación tras presentación, gracias a sus mentores y a los jurados, pulen sus técnicas para lograr ser el doble perfecto de sus artistas favoritos, entre ellos, Jessi Uribe.

En esta última temporada que se encuentra cerca de su final, la competencia se pone cada vez más exigente, por lo que César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, se han encargado de afinar cada vez más su oído para ser más críticos con cada puesta en escena y no perdonar la más mínima falla a los concursantes.

A pesar de las lágrimas tras la más reciente salida del doble de Jessi Uribe, el formato de reality equilibró los sentimientos del participante eliminado con un emotivo mensaje que envió el esposo de Paola Jara, al cantante que buscaba un cupo en la final cantando sus mejores éxitos.

“Hermanito, un saludo especial para usted” “Quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo ahí en ‘Yo me llamo’. Lo digo siempre, no hay que perder la fe, es ponerle todo el cariño y todas las ganas. No solo es cantar sino encantar, soy coqueto, pero con mucho respeto, pero no dejo de serlo, eso gusta mucho y es parte de mi forma de ser. Trato de vivir cada canción, de entregar cada cosa, cada vivencia a través de ellas”, dijo Jessi Uribe por medio de un mensaje en video proyectado en las pantallas del programa.

Mientras veía las palabras de su ídolo, el doble de Jessi Uribe no aguantó la emoción y lleno de lágrimas las escenario y conmovió a los jurados y los asistentes con su reacción que dejó ver su lado más humano y que demostró que todo el esfuerzo ha valido la pena.

“Esto para mí es lo máximo. Yo sabía que esto algún día iba a llegar, pero fue una sorpresa maravillosa, gracias Jessi Uribe por estas palabras”, acotó el exparticipante.

