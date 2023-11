“No sé en qué momento me atacó”: Jessi Uribe mostró a lo que debe someterse para complacer a Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues más allá de sacar a flote el amor que se tienen sellando su noviazgo llegando al matrimonio, han logrado alcanzar el éxito en sus respectivas carreras musicales, ambos cantantes desde el género popular. Sin embargo, las redes sociales tampoco son ajenas a sus diversas muestras de cariño, tanto así que recientemente el bumangués mostró a lo que debe someterse para complacer a Paola Jara.

Si bien, la pareja debe estar distanciada constantemente debido a los diversos eventos en los que son los principales protagonistas, tanto a nivel nacional como internacional. Pero, eso sí, no desaprovechan el tiempo cuando están juntos para descansar y realizar aquellas actividades que les gusta con el fin de mantener su conexión y amor tal y como el primer día.

Y es que sus respectivas cuentas de Instagram, por supuesto, no pasan de largo y fue precisamente allí, en donde Jessi terminó revelando a lo que debe someterse todo por hacer feliz a su pareja. En medio del ‘boomerang’ compartió, el artista se dejó con una mascarilla en su rostro en donde reiteró: “Yo estaba quieto jugando play y no sé en qué momento me atacó”.

Lo cierto es que a pesar de convertirse en blanco de críticas en repetidas ocasiones, los artistas siguen compartiendo los mejores momentos que viven juntos. Pero, esto no es todo, pues también dejan ver que los proyectos musicales juntos están a la orden del día, teniendo en cuenta que no resulta para nada sencillo seguir creciendo a nivel mundial, sin embargo, ha sido su talento el que los ha llevado a ser parte de diversos escenarios.

Como es costumbre, la serie de comentarios en contra y a favor no se han hecho esperar, resaltando que los celos por parte de las seguidoras de Jessi son más que evidentes, pues en repetidas ocasiones el bumangués ha dado pie para mostrarles todo el cariño a sus fans. Por otra parte, a la paisa le siguen recordando a la expareja del cantante, Sandra Barrios, y por al parecer, haberse metido en su unión.