¿Jessi Uribe respondió al ex de Paola Jara por canción de Silvestre Dangond?

Varías días han pasado desde que el cantante Silvestre Dangond lanzó su nueva producción discográfica que lleva por nombre ‘Ta Malo’ que vio la luz ante la expectativa de sus seguidores que llevaban tiempo esperando nueva música.

Puede leer: “El tío Cosa”: Melissa Martínez y las comparaciones a su árbol de Navidad

El disco está compuesto por 15 temas entre los que están: ‘Coño, ¿Qué Pasó?’, ‘Esa Mujer Es Mía’, Tu Pretendiente’, ‘Bacano’, ‘Ni Media Llamada’, ‘Tu Libro Favorito’, ‘El Vallenato Es Silvestre’, ‘Primero Fue Mía’, ‘El Cocuyo’, ‘La Vallenata’, ‘La Cometimos’, ‘Estoy Copetón’, ‘Tú Por Allá Y Yo Por Acá’, ‘Nuestro Universo’ y ‘¿Qué Quieres Que Haga?’.

Y precisamente una de ellas, como lo es ‘Primero Fue Mía’, ha llamado la atención de todos, por tratarse de la autoría de Iván Calderón quien es la expareja de la cantante Paola Jara. Desde el lanzamiento del disco varios usuarios han expuesto la teoría de que se trata de indirectas a Jessi Uribe por parte de lo que dice en su letra y más porque tiene un ligero intro en el que Silvestre le pide a dos personas que se sienten a escucharlo.

“Tú me expusiste a la burla, estando conmigo, tenías otro amor, yo me porté como un hombre nunca dije nada de lo que pasó. Él aún te cela conmigo, porque sabe bien que el primero fui yo, que era todo en tu vida y escuchar mi nombre le causa temor. Tranquilo me cansé de besarla, tranquilo me cansé de tenerla, tranquilo que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer, tranquilo que hoy es suya su boca, pero se equivoca si le llega a creer”, dice parte de la canción.

¿Mensaje subliminal de Jessi Uribe y Paola Jara?

Recientemente, Jessi Uribe mostró un video en el que salen en plena decoración de la casa por motivo navideño y en el que se ve a Paola Jara sentada en uno de los muebles delante de una gran pantalla. “Hoy quería beber y le pedí a mi esposa que me cantara una canción que amo ❤️ y ella me complació sin sabérsela bien 🔥 y eso lo amé demasiado 😍”, escribió Jessi Uribe.

Sin embargo, lo particular es que ha sido precisamente una canción de la fallecida Rocío Dúrcal la que Paola Jara interpreta, se trata de ‘La Guirnalda’ la cual relata en su letra la historia de una mujer que busca cómo huir de una relación decepcionante en la que él hombre la oprimía. Pero más tarde consiguió un hombre de ojos claros con el que decidió escaparse a vivir una aventura al llenarla de atenciones y en especial de detalles.

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar y mientras unos le criticaron el tono de voz, otros le pidieron que la grabe también están quienes vieron más allá “Creo y estoy casi seguro que esa canción ella se la dedico a esos ojitos verdes de @jessiuribe3 😍 tiene algo de parecido con su historia”.