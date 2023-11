“Una parte de mí se fue contigo”: Juliana Galvis dedicó emotivo mensaje luego de inesperada pérdida

Juliana Galvis es una reconocida actriz y presentadora, quien ha logrado destacarse en la industria del entretenimiento, pues desde hace varios años ha figurado en diversas telenovelas de Caracol y RCN televisión como ‘Pa quererte’, ‘Hilos de amor’ y ‘La venganza de Analía’. Además, logró ganarse el cariño del público gracias a su participación en el reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ aunque no se convirtió en la ganadora, si se destacó frente al resto de los participantes del programa de RCN televisión. Pues, además de mostrar sus habilidades en la cocina, también dejó ver quienes son lo más importante de su familia como lo son su pequeña Agatha y a quienes también cataloga como sus hijos su gato Bambú y su perro León, sin embargo, la bumanguesa la pérdida de uno de ellos la tiene devastada y el emotivo mensaje no faltó.

Y es que desde hace varios días la actriz mostró a través de su cuenta de Instagram, que se encontraba tomando unos días de descanso en Bucaramanga, su ciudad natal en compañía de su pequeña Agatha, pero en medio de su viaje, una triste noticia terminó aguando su viaje con el fallecimiento repentino de Bambú. Ante la triste noticia las diversas declaraciones por parte de Juliana no se hicieron esperar destacando el amor que siente por él y lo vital que fue en su familia.

Pero, esto no fue todo, pues en medio de su regreso a casa terminaron perdiendo su vuelo hacia Bogotá, lo que terminó generando un estrés mayor en ambos. El dolor que fue inevitable al igual que la serie de momentos que lograron compartir juntos no faltaron. Asimismo, Juliana no dudó en compartir la que sería su última foto juntos en la que agregó: “Nada será igual sin ti... Te amo mi Bambú, que falta nos harás, te fuiste demasiado rápido”-

Lo cierto es que este ha sido uno de los golpes más difíciles que Galvis ha tenido que enfrentar así como también el de su bebé León a quien recuerda con todo el amor del mundo y ahora lo mismo sucederá con Bambú, dejando claro que la serie de muestras de cariño siempre se quedarán en su corazón, pues fueron varios los momentos con los que buscará recordarlo como un hijo más.

