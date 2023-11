“La tristeza es válida”: Iván Lalinde reveló la pérdida familiar que enfrenta mientras está ausente de ‘Día a Día’

Iván Lalinde es uno de los presentadores y periodistas más reconocidos de ‘Día a Día’ gracias al carisma y la espontaneidad que lo caracteriza durante el matutino. Sin embargo, esto no ha sido el único programa en el que ha logrado brillar, pues también lo ha hecho en ‘El precio es correcto’, ‘El desayuno’ y ‘La Voz Kids’ de RCN y Caracol televisión. Lo cierto es que durante los años que ha estado en la televisión colombiana ha logrado ganarse el cariño de los colombianos, quienes no solo se percataron de su ausencia del famoso programa de Caracol televisión sino también de la tristeza que en los últimos días está más latente que nunca en la vida del paisa debido a la importante perdida que enfrenta.

Si bien, hace pocas semanas Lalinde terminó confesando que iba a realizar un retiro de las redes sociales simplemente, porque quería despejar su mente y de paso, poder darle a paso a otras cosas que eran de su gusto. Sin embargo, hace pocas horas Lalinde regresó a su cuenta de Instagram confesando que además de tener un espacio para disfrutar de su compañía también quería vivir el duelo en soledad y silencio, pues confesó que hace pocos días perdió a su tía, un golpe que ha sido bastante complejo de asumir debido al vínculo y el gran cariño que existió entre ambos.

En medio de su aparición, el paisa decidió realizar una dinámica de preguntas en donde, su tristeza no pasó por alto, tanto así que el presentador reiteró: “Porque he estado tristeza y la tristeza es valida, se fue una tía que quería mucho, se tenía que ir por una enfermedad muy fuerte, da tristeza saber que no la vas a volver a ver”. Seguidamente, el presentador aseguró que el duelo resulta siendo todo un tema, pero se permite sentirse tristeza y más allá de esto se siente ‘bajito’ en cuanto a ánimo, sin embargo, ha dejado claro que este no es motivo para quedarse así, pues siempre existen nuevas posibilidades.

Y es que a pesar de estar atravesando por un duro momento, Iván no dudó en dejar claro que su ausencia de ‘Día a Día’ no se debía precisamente al fallecimiento de su ser querido sino por el contrario, que estaba llevando a cabo las respectivas grabacioes de un programa de Caracol televisión el cual fue trasmitido el año pasado y que el próximo año pretender ser trasmitido nuevamente, el cual sería ‘La Voz Kids’.