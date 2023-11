“De lo que siempre me arrepiento”: Carolina Cruz confesó uno de los mas grandes ‘errores’ que cometió en su vida

La industria del entretenimiento se encarga de dar a conocer a diversas figuras en Colombia, pero también de crear polémica en cada una de sus apariciones, tal y es el caso de Carolina Cruz quien no solo llegó a la fama como exreina de belleza sino también como presentadora de Día a Día, empresaria, modelo y hasta fundadora de Salvador de Sueños. Sin embargo, quienes son la prioridad en su vida, son precisamente sus dos hijos, Matías y Salvador, quienes fueron su sueño cumplido y ahora anda más feliz que nunca por haber encontrado el amor en Jamil Farah, luego de su separación con Lincoln Palomeque. Pero, este no ha sido el único detalle que ha causado sorpresa, pues la caleña reveló el mayor error que cometió en su vida.

La caleña quien ha reiterado que a pesar de los malos comentarios que recibe, siempre busca verle el lado positivo a la situación y por ende, hacer caso omiso a sus críticos, enfocándose en cada uno de sus proyectos, lo que la ha llevado a convertirse en una de las figuras más destacadas de la industria del entretenimiento. Aunque en principio se pensó que luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza y sus diversas apariciones en la esfera del modelaje había llegado a la televisión, lo cierto es que Cruz alcanzó a adelantar estudios frente a este labor.

En medio de unas historias de Instagram, la presentadora que cuenta con más de 24 años en la televisión, aseguró: “Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que que siempre me arrepiento, no gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, está experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”,

Asimismo, Carolina indicó que la mejor opción ante las diversas situaciones que se viven es precisamente, llenarse de pasión y amor por lo que se tiene. Lo cierto es que a pesar de no haber cumplido al 100% con su carrera, la serie de aprendizajes durante el tiempo que buscó llevarla a cabo no fueron un vano, aunque ya contaba con una amplia experiencia estos nuevos conocimientos le sirvieron en su actual ejercicio dentro de ‘Día a Día’ y por ende, diversos proyectos.