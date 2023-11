¿Pulla para Amparito? Diva Jessurum llenó de halagos a Pipe Bueno por su buen trato a los imitadores de Yo Me Llamo

Yo me llamo, Diva Jessurum Captura de pantalla Caracol televisión Yo me llamo, Diva Jessurum

Diva Jessurum es una presentadora y periodista colombiana quien se ha convertido en una de las figuras más importantes de la farándula nacional, sobre todo siendo parte de diversos programas de Caracol televisión como lo son ‘Se dice de mí', ‘Show caracol’, ‘Expendiente Final’ y ‘La Red’. Si bien, durante varios meses esutvo ausente debido a las quimioterapias a las que se sometió con el fin de vencer el cáncer, lo cierto es que su pasión por el periodismo y las buenas historias sigue más latente que nunca en Colombia tanto así que recientemente mostró todo su cariño por uno de los jurados de ‘Yo me llamo’, Pipe Bueno y para muchos enviando una indirecta a Amparo Grisales ‘La Diva’ de la televisión y César Escola, otros de los jurados del programa de canto de Caracol.

La barranquillera quien sin duda ha sabido ganarse la atención del público no solo a través de la pantalla sino también a través de las redes sociales en donde se ha encargado de revelar diversos detalles de su vida y mostrando el amor de uno de los integrantes más importantes de su familia como lo son sus mascotas a quienes les reitera todo su amor. Sin dejar de lado, la serie de proyectos en los que se encuentran invitando a sus fans a no perderse los próximos invitados con los que estará.

Sin embargo, una de sus más recientes publicaciones no pasó desapercibida, especificamente cuando de ‘Yo me llamo’ se trata, en donde Pipe Bueno resultó siendo el protagonista. En principio, la famosa presentadora compartió una imagen junto al interprete de ‘Cupido’ en la que un beso en la mejilla mostró el cariño que se tienen. Asimismo, las palabras por parte de Diva tampoco pasaron de largo, en donde reiteró: “Lo quiero mucho y es mi jurado favorito en Yo me llamo, el único día que no me gustó fue caundo hizo una crítica de los cantantes vallenatos, pero es su opinión y la respeto”.

Pero, las palabras de Diva no terminaron allí, pues no dudó en resaltar que le parece que Pipe en muchos momentos suele hacer comentarios bastante acertados, destacando la humanidad, el trato a los concursantes que varias de las sugerencias realizadas las hace desde el respeto, “entendiendo que son humanos, hay muchos dolores detrás de los artistas”. Finalmente, la escritora indicó que lo felicitaba por su trabajo y por supuesto, que su cariño hacia él está más vigente que nunca y mostrando la excelente relación con la que cuentan y de paso su gusto por el programa de canto.