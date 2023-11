“Qué pesar”: Yina Calderón se burló del polémico video de Laura Tobón sobre las redes sociales

Yina Calderón no tuvo reparos en burlarse del curioso video que publicó Laura Tobón hace un par de días en su cuenta de Instagram en donde hablaba sobre lo que no se debe consumir en las redes sociales. Sin embargo, la modelo terminó siendo duramente criticada por muchos internautas, incluida la DJ quien no dudó en reaccionar al respecto.

La empresaria de fajas es reconocida por sus diferentes facetas, pero también por protagonizar escenas incómodas en las redes sociales al pronunciarse de manera grosera sobre algunas figuras de la farándula colombiana como Lina Tejeiro, ‘La Liendra’, WestCol y ‘Epa Colombia’, lanzando duras críticas y hasta amenazas.

Puede leer: ¿Dejaron la pelea? Esto respondió Yina Calderón sobre su relación con ‘Epa Colombia’

Sin embargo, con esta última las cosas se han calmado un poco luego de que ambas se enfrentaran en una batalla musical para ver quién de las dos era la mejor DJ. Y tal parece que este encuentro terminó limando asperezas entre ambas.

Pese a esto, Yina Calderón no ha dejado de lado su faceta contundente en contra de algunas figuras públicas, aprovechando el video que publicó recientemente Laura Tobón en la que fue duramente criticada por varios internautas al indicar que no deberían compararse con ella.

La presentadora fue tildada de soberbia y presumida, mientras que algunos usuarios de las redes sociales terminaron burlándose de ella por el mensaje tan poco estructurado que quiso compartir en las redes.

Y tal fue el impacto que terminó eliminándolo de su perfil, dejándolo en olvido este episodio.

Lea también: Laura Tobón reveló qué cosas no le gusta compartir en las redes y por qué las mantiene en secreto

Yina Calderón reaccionó al video de Laura Tobón

Si bien la presentadora terminó eliminando el video, varias páginas de Instagram dedicadas a la farándula nacional lograron rescatarlo, y fue a través de una de ellas que Yina Calderón pudo ver el clip en cuestión, reaccionando ante él en dos historias de Instagram.

“Yo no tengo nada en contra de ella, se los juro. Es más, me parece una de las mejores presentadoras de este país, o sea. Pero ¿qué hijuep***s le está pasando por la cabeza? ¿Qué es este video? Yo no lo entiendo, no sé si reírme, no reírme, ¿a ella qué le pasa? ¿Quién le escribió esto?”, empezó a contar la DJ.

En la siguiente historia tomó en cuenta parte del discurso de Laura Tobón para burlarse al respecto con diversos mensajes sarcásticos, tal y como se podían leer en los comentarios de la publicación original.

“Pobrecita, qué hijuep*** pesar mantenerse uno viajando, con entrenador, con dermatólogo. Ay, no, esta vieja me hizo reír mucho, de verdad. La vieja me parece super tesa presentando, pero a esta hijuep*** qué le pasó. No, pues, qué pesar, pobrecita, Dios mío. Uno tener que buscar un diseñador, uno tener que vestirse todos los días de alta costura”, concluyó la empresaria.