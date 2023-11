¿Dejaron la pelea? Esto respondió Yina Calderón sobre su relación con ‘Epa Colombia’

Yina Calderón y ‘Epa Colombia’ desde que iniciaron su vida pública, siempre han dado de qué hablar, convirtiéndolas en una de las personalidades más polémicas en el mundo del entretenimiento por la manera en la que se han mostrado en redes sociales, generando amores y odios entre los usuarios en redes sociales. Con los años, ambas se han estado enfrentando en redes sociales, y hasta en persona, pero parece que todo esto ha cambiado.

Han sido infinidades de discusiones que ambas han tenido, pero entre las más conocidas fue cuando se retaron en redes sociales a una batalla de DJ’S para tocar guaracha en vivo y demostrar quién era mejor. Pero la que más recuerdan los colombianos fue cuando ‘Epa Colombia’ en medio de un evento de belleza estaba regalando sus productos, pero al tener a Yina Calderón al frente, esta decidió quitarse el brasier dejando sus pechos al aire y así llamar la atención de los presentes para que visitaran su stand.

Después de esto más peleas se sumaron a las redes sociales, que ha dejado casi que una pelea interminable, ya que han discutido por los emprendimientos y la calidad de los productos de sus empresas. Si embargo, Yina Calderón aclaró cómo es la relación actualmente con ‘Epa Colombia’.

Yina Calderón y su relación actual con ‘Epa Colombia’

En medio de sus historias de Instagram, le preguntaron a la DJ “¿Ya se habla bien con la epa? si sí, me alegro un montón”, a lo que ella no dudó en responder “Yo sí tuve inconvenientes con ¿Epa Colombia’, habían muchos inconvenientes, había muchas cosas de ella que no me parecían. Yo siento que ella también había muchas cosas que no le parecían de mi Yo sé que yo fui una grosera (...) Yo siento que ella ahorita está en un estado de embarazo, donde ya es mamá, donde ya no estoy para pelar con ella, ella ya está en otro momento de su vida”.