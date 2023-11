¿No se aguantaron? Presentadoras de Día a Día salieron en defensa de Laura Tobón tras ‘chicanear’ su vida de lujos

Aunque los inicios en la televisión no resultan para nada sencillos lo cierto es que Laura Tobón en los últimos años ha logrado destacarse como modelo, presentadora y ahora empresaria, siendo parte de producciones como ‘La Voz Kids’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y ‘Estilo RCN’. Además, de su amplia experiencia en las pasarelas y también siendo la cara principal de diversas marcas nacionales e internacionales. Siendo las redes sociales las protagonistas del camino recorrido, sin embargo, en su más reciente aparición la serie de críticas no se han hecho esperar, por según varios internautas la bogotana les pidió no compararse frente a su vida de figura pública llena de viajes, dermatólogos y nuevos ‘looks’. Tanto así que hasta las presentadoras de ‘Día a Día’ Catalina Gómez y Carolina Cruz no dudaron en defenderla para lo que consideran algunos como una vida de lujos.

Y es que la famosa modelo desde hace algún tiempo se ha tomado el tiempo para realizar diversos clips en los que expone algunas de las situaciones cotidianas que viven tanto mujer como hombres, con el fin de enviar un mensaje de empoderamiento. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de ser aplaudida por sus declaraciones su post terminó siendo blanco de críticas. En principio, Laura inició hablando: “Porque que te compares conmigo no es realista, este es el video que yo necesité ver, pero que nunca”.

Seguidamente, la modelo reiteró que las comparaciones que algunas personas haciendo sobre su vida no eran correctas sacando a flote que ella es una figura pública que debe mostrar su mejor cara en cualquier momento sacando a flote los dermatólogos que visita con el fin de que su piel se vea lo mejor posible. También que detrás de sus viajes existe todo un conglomerado de momentos, pues ella muestra solo algunos detalles no las horas que espera o las situaciones que vive. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar destacando el dinero con el que cuenta y que no supo como manejar el contenido de este video: “Prácticamente, autofuno su trabajo”, “Sacando a flote lo que realmente es”.

Sin embargo, la situación no terminó allí, pues durante la más reciente trasmisión del programa ‘Día a Día’, las tres presentadoras no dudaron en referirse al tema, Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto. Mencionadas figuras salieron en defensa de la presentadora reiterando que la polémica detrás es un claro mensaje sobre las situaciones que atraviesan figuras públicas desde la polémica, indicando que esto tiene mucho que ver con las redes sociales: “Seguramente si esto pasara en otro tiempo estaría en periódicos y revistas y ya, pero ahora con las redes sociales…”, dejando claro que el verdadero mensaje que quería dar Laura se terminó malinterpretando, pues este era con el fin de poder hacer visibles el daño que resultan teniendo las comparaciones.