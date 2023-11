Laura Tobón reveló qué cosas no le gusta compartir en las redes y por qué las mantiene en secreto

Laura Tobón le dejó saber a sus seguidores que es muy cuidadosa a la hora de compartir contenido en sus redes sociales, enlistando algunos de los temas que prefiere no tocar en sus publicaciones, explicando que detrás de esta decisión hay una serie de motivos que para ella tienen cierto peso.

La modelo no es ajena a compartir contenido con sus fanáticos, en especial en lo que se refiere a sus historias. A través de varias fotos y videos les muestra detalles de algunas de sus facetas, desde la profesional, pasando por la maternal, hasta la personal.

Sin embargo, en una publicación en su perfil de Instagram les contó a sus fans que tiene sus reservas con algunos temas, revelando cuáles son los cinco que ella suele evitar en las redes sociales.

“La primera cosa puede sonar un poquito delicada o un poquito controversial, pero no me gusta compartir lo que como o cuántas horas al día o a la semana hago ejercicio. Y eso no es porque no quiera compartirles mis ‘secretos’ o mis ‘rutinas’, pero yo no soy una experta, y lo que funciona para mí, de pronto no sirve para ti”, comenzó la presentadora.

Seguidamente contó que prefiere mantener a puerta cerradas la manera en cómo cría su hijo, Lucca. En el clip explica que lo hace para evitar generar todo tipo de opiniones en un tema que es muy subjetivo y en el que cada persona tiene su propio punto de vista.

Laura Tobón también contó que no le gusta hablar sobre los altibajos en su relación, comentando que si bien no tiene problemas en profundizar respecto a las cosas que funcionan con su pareja, no es fanática de compartir los problemas que surgen.

En cuanto a sus futuros proyectos, contó que tampoco le gusta hablar sobre ellos antes de materializarse: “si no es un proyecto donde yo ya tengo un contrato firmado, si no es un viaje donde yo ya compré ese tiquete, yo trato de no compartirlo”.

Finalmente indicó que otro tema que evita en las redes sociales son las finanzas, indicando que, si bien no tiene problema en compartir lo que ha estado aprendiendo sobre cómo manejar el dinero, no le gusta hablar de “números en general”.

En la sección de comentarios, los seguidores de Laura Tobón estuvieron de acuerdo con los tópicos que evita en las redes sociales, elogiándola en el proceso e indicando que es lo que todo influencer debería tomar en cuenta para evitar protagonizar escándalos que puedan afectar su imagen.