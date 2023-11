¿Adiós a la música? Yeison Jiménez mostró todo su ‘talento’ y terminó siendo comparado con ‘Pedro El Escamoso’

Más allá de darse a conocer en la música popular con grandes éxitos como ‘Aventurero’ y ‘Guaro’, el cantante Yeison Jiménez ha logrado ganarse el cariño del público no solo en Colombia sino también a nivel internacional. Pues sus inicios en la música no fueron para nada sencillos, ya que tuvo que afrontar fuertes situaciones económicas, pero ahora que alcanzó el éxito no se olvida de ayudar a quienes más lo necesitan. Incluso darse uno que otro ‘gustico’ cuando se trata no escatima en gastos tanto así que su estilo ‘regional colombiano’ tal y como lo llama él resultó siendo comparado con la famosa telenovela ‘Pedro el escamoso’ de Caracol televisión.

Le puede gustar: ¿Máxima preocupación? Carolina Cruz reveló su posición política y la sacan en cara los milloncitos que factura en Día a Día

Si bien, Yeison no tiene problema alguno en revelar varios hechos de los que ha sido protagonista desde su corta edad, lo cierto es que sus millones de seguidores andan pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero eso sí, la serie de reacciones por sus ‘looks’ en diversas presentaciones tampoco han pasado de largo y aún más con uno de los clips compartidos a través de ‘TikTok’ por quienes serían algunos personajes de su equipo, pero tanto fueron las risas que los millones de visualizaciones no pasaron de largo.

Y es que Jiménez se dejó ver en compañía de otro hombre quien busca ponerle un tipo de botas color vino tinto de punta. Al parecer, en medio de la que sería una prueba de vestuario, pues aunque no se revela el audio original, el encargado de compartirlo no dudó en comparar a Jiménez con ‘Pedro el Escamoso’ añadiendo un audio en el que se escucha: “No, estas botas si me salieron muy buenas, eso que las compré de segunda, vea como agarran de brillo, ay dios mío que día”.

También puede leer: ¿Hizo falta cariño? Catalina Gómez mostró cómo es su verdadera relación con el hijo de su esposo, Lucas

Lo cierto es que las risas no faltaron, pues varios internautas no dudaron en destacar que este no era el estilo de Jiménez, resaltando que alcanzó a desilusionarlos, pues en su mente tienen otra imagen completamente diferente a lo que se muestra junto a estas botas, “Señor jesucristo aparece pronto, no lo permitas”, “Ay no ahora si me hiciste reir”. Pero, quien también terminó siendo protagonistas fue Paola Jara, ya que aseguraron que ella fue quien le terminó prestando sus botas a Yeison, destacando que no debía hacerle ese daño.