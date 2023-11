¿Máxima preocupación? Carolina Cruz reveló su posición política y la sacan en cara los milloncitos que factura en Día a Día

Carolina Cruz es una de presentadora, empresaria y modelo quien se dio a conocer en la esfera del entretenimiento luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza y desde allí, su carrera logró dispararse a tal punto que se convirtió en una de las personalidades más famosas tanto en RCN como en Caracol. Sin embargo, la caleña ha sido el centro de las polémicas en diversas ocasiones, por su nueva relación con el piloto Jamil Farah y también por aquello que sucede en el país y recientemente la caleña terminó revelando su posición política, pues alcanzó a preocuparse por la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Pero eso sí su participación en ‘Día a Día’ tampoco pasó de largo.

Si bien, la caleña hace algunos meses estuvo siendo parte del programa ‘Desnúdate con Eva’, decidió regresar con la española, pero no estuvo sola, pues hizo presencia con su gran amiga ‘Bemba Colora’, es decir, Marianne Schaller. Aunque la entrevista no ha sido revelado por completo lo cierto es que algunos de los adelantos sobre sus diversas declaraciones no han faltado, en especial al referirse a los candidatos que se posicionaron en la alcaldía el pasado 29 de octubre.

Ante el hecho y sin problema alguno frente al voto de ambas personalidades, Carolina Cruz dejó claro que su voto había sido por Carlos Fernando Galán, quien desde un principio se perfiló como uno de los preferidos, llegando así al Palacio del Lievano. Asimismo, la española no dudó en indagar sobre si llegaron a sentir alguna preocupación frente a estas pasadas elecciones, casi de manera automática ambas resaltaron que estaban preocupadas.

Pero eso sí, Carolina no dudó en destacar que su nerviosismo y preocupación también se dio por las otras ciudades del país, entre ellas Cali y Medellín, en donde ‘Fico’ Gutiérrez y Alejandro Eder se convirtieron en los próximos alcaldes de estas respectivas ciudades. Lo cierto es que los próximos candidatos presidenciales tampoco pasaron de largo, en donde ‘Bemba’ resaltó que entre sus favoritos se encuentra María Fernanda Cabal debido a las ideas con las que cuenta, por su parte, la caleña hasta lo revelado ha optado por no referirse al tema.