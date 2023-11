“Le debemos todo a tu mujer”: Sebastián Martínez revela el secreto de su rostro bien cuidado

Los cuidados de belleza no son únicamente para mujeres. Los hombres también deben mantener la apariencia de su rostro y así lo hizo saber el actor Sebastián Martínez a través de sus redes sociales. El artista relató que gracias a su pareja aprendió algunos cuidados para siempre lucir presentable.

“Mi mujer me enseñó que los hombres nos debemos cuidar también. ¿Quién más por aquí cuida a su hombre? Gracias @kathysaenzh porque cuidar del otro es la mayor muestra de amor que hay”, dijo Sebastian, recordado por sus personajes en series y novelas como “Pálpito” y “La Ley del Corazón”.

Al ser figuras públicas, los artistas cuidan al máximo su apariencia, desde el cabello, la dentadura y hasta la forma de vestir. La piel también es una de las partes que requiere atención especial porque con el paso de los años pierde elasticidad, dando paso a las arrugas, especialmente en el rostro. Por eso, el actor señaló que su esposa, Kathy Sáenz, le ha hecho el hábito de lavar su cara todas los días, en las mañanas y en las noches, con jabones especiales para el cutis.

“Me enseñó a que no debemos usar estos jabones chiquitos, que no debe restregarse duro, que la piel no debe quedar templada (...) Me esta cuidando la piel así que ustedes también deben enseñar a sus hombres que se tienen que cuidar, es importante”, expresó Sebastián en el video mientras hacía una demostración frente a la cámara.

Los seguidores reaccionaron a sus recomendaciones, diciendo lo bien que se veía gracias a su esposa. “Por eso está tan hermoso este cuarentón”; “Gracias Kathy por esa piel de veinteañero para Sebas”; “Le debemos todo a tu mujer”, escribieron los fans en su cuenta de Instagram.