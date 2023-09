“A mí me salvó”: Sebastián Martínez reveló el motivo que evitó que su vida se fuera a la basura

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana en producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pálpito’, ‘Rosario Tijeras’, ‘Pa’ quererte’ y ‘Juegos prohibidos’, novela en la que conoció a su actual esposa, la también actriz, Kathy Sáenz. Si bien, ha tenido una carrera exitosa, recientemente el paisa reveló el motivo que evitó que su vida se fuera a la basura.

El famoso actor quien se ha convertido en el amor platónica de más una televidente no solo por su talento en diversas telenovelas sino también su carisma y espontaneidad frente a las cámaras. Por supuesto, su paso por el programa ‘The Juanpis Live Show’, no podía pasar de largo, en donde las risas fueron las principales protagonistas, pero también las complejas situaciones que vivió.

Le puede gustar: “Con miedo la recuerdo”: Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez recordó el momento más díficil de su carrera

En medio de la conversación con Juanpis su trabajo, especialmente los castings que realiza fueron los que más destacaron, pues mostró el ‘look’ vestido de mujer, en donde Sebastián no quedó, dando paso, a indicar que si bien, ahora tiene la posibilidad de elegir el personaje que desea realizar, esto no se daba en tiempos atrás. Pues era algo bastante luchado, eso sí el actor dejó claro que siempre presenta casting, a pesar de que es recomendado para el papel.

Asimismo, Martínez indicó: “Si hace mal un casting o haces mal, un papel, no creas eso marca”, destacando que a pesar de las dificultades que ha tenido que afrontar la actuación es su más grande pasión y lo mejor que le pasó fue conocer a su actual pareja Kathy Sáenz. Para este momento las risas por parte de ‘Juanpis’ no faltaron, eliminando a la empresaria de esta situación.

Y fue precisamente, allí donde confesó cómo este rol logró transformar su vida: “A mí la actuación me salvó, sobre todo en mi adolescencia cuando me tocó en Misi (obra de teatro musical), yo no tenía tiempo para el ocio, para la calle, para los malos pasos, para tener el coco, como…”, reiteró Sebastián.

También puede leer: “No puedo decir nada en este país”: Carolina Cruz se defiende de las críticas por millonaria y de robar plata de su fundación

Además, el famoso actor dejó claro que a pesar de haber crecido en buenas condiciones gracias a lo que sus padres le pudieron ofrecer desde su nacimiento, agregó: “La calle, es la calle”. Y es que su paso por este musical tomaba gran parte de su tiempo en donde los ensayos se daban durante los 5 días de la semana y las presentaciones los fines de semana durante todo el día.

“A mí esta carrera me salvó”, dejando claro que no tiene ambiciones frente a la actuación, sino, por el contrario, va disfrutando paso a paso de su carrera reiterando que las oportunidades que se den confía en que sean de lo mejor y en cada una de estas da lo mejor de sí, de principio a fin. Sin embargo, los meses sin trabajo también resultan ser algo complicado, Pero eso sí, Sebastián ha sido muy responsable con sus finanzas.