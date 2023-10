¿Por falta de trabajo? Kathy Sáenz abrió su corazón y confesó los verdaderos motivos por los que no está en televisión

Una de las personalidades más famosas en la esfera de la farándula nacional es Kathy Sáenz, quien durante varios años fue la cara principal de diversas telenovelas entre las que se destacan ‘Las Santísimas’, ‘La Gloria de Lucho’ y por supuesto, ‘Juegos prohibidos’. Producción en la cual conoció a su actual pareja y amor de su vida Sebastián Martínez con quien lleva más de 16 años. Sin embargo, desde ya algún tiempo a la bogotana se le ha visto ausencia de la televisión lo que causó un sinfín de comentarios con respecto a este tema, motivo por el cual Kathy decidió referirse al tema.

La también empresaria estuvo haciendo parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló detalles de qué ha sido su vida desde que no hacer parte de las nuevas telenovelas. Pues, incluso se llegó a especular que Kathy deseaba que su pareja brillara antes que ella, sin dejar de lado, la serie de críticas que se dieron con respecto a la confirmación de su relación, teniendo en cuenta la diferencia de edad de alrededor 11 años.

Kathy Sáenz confesó que regresaría a la actuación por un buen proyecto

Sin problema alguno en referirse al tema, la famosa actriz reiteró que ella nunca tomó esta decisión de “dejar la actuación”, pues en sí ella no la ha dejado. Por el contario, ha estado enfocada en darle vida a otras facetas de su vida como lo ha sido el ser empresaria a partir de su propia marca ‘By Kathy Sáenz’, enfocada en productos de belleza, cosmética y cuidado personal, teniendo en cuenta que no resulta para sencillo el sacar adelante una empresa requiriendo tiempo, dinero y bastante esfuerzo. Cabe resaltar que en pasadas entrevistas Kahy reiteró que Sebastián además de ser su socia se han convertido en ficha clave para que cada uno de sus productos logren ser todo un éxito.

Asimismo, la bogotana reiteró que no está en negativa sobre cualquier posibilidad de regresar a la actuación y por ende, a la pantalla grande. Sin embargo, resaltó las condiciones con las que esta debería contar entre ellas que no sea muy larga. Pues esto sería un impedimento para seguir al pendiente de su empresa como lo ha hecho hasta ahora, eso sí dejó claro que si una de estas ofertas llama su atención y se acomoda a los cortos tiempos de grabación no dudará en tomarla y cumplirle el sueño a sus fans de regresar a la pantalla grande. Acabando así con cualquier tipo de comentario sobre su rol como actriz.