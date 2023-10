Sebastián Martínez se quejó de la mala imagen que le dejó una famosa novela

Sebastián Martínez le compartió a sus seguidores una curiosa anécdota en relación a un viejo proyecto en el que participó como una de las figuras principales, revelando un dato curioso respecto a su personaje y cómo los miembros de la producción se encargaron de dejarle una mala imagen.

El actor se encarga de publicar todo tipo de contenido en sus redes sociales, mezclando tanto su faceta en el mundo del entretenimiento al hablar de sus proyectos, como de aspectos más personales orientados a su familia y parte de su día a día, además de una que otra divertida ocurrencia.

Y en un par de recientes historias de Instagram, el colombiano mezcló ambas facetas anunciando que RCN empezará a transmitir la telenovela de 2016, ‘La ley del corazón’, en donde apareció su personaje antagónico, Camilo Borrero.

A propósito de este anunció, Sebastián Martínez aprovechó para quejarse un poco sobre un detalle que dejaron escapar los miembros de la producción de la telenovela, algo que hasta la fecha no se han molestado en corregir: un mechón de cabello despeinado en el póster promocional.

En una de sus historias indicó que en el póster promocional de la telenovela se ve que en ningún momento se preocuparon por corregir un mechón de cabello que sobresale de su cabeza, indicando que hasta la fecha puede notarse en la publicidad que está haciendo RCN.

“Hay algo que quería compartir con ustedes que de toda la vida desde que hice el proyecto me ha mortificado: devuélvanse a ver la foto y miren un pelito que tengo aquí atrás, son unos pelitos ahí que nunca me los quitaron. O sea, en Photoshop me los hubieran podido ‘mochar’ o en maquillaje me hubieran podido peinar, pero no, así se fue y el cachumbo quedó por siempre”, contó el actor.

Sebastián Martínez compartió otra anécdota divertida de una de sus novelas

Al igual que en el caso de La ley del corazón, el colombiano aprovechó una de sus historias para pronunciarse respecto a un detalle de su personaje en ‘Hasta que la plata nos separe’, indicando que el estilo de Rafael Méndez terminó siendo usurpado por Chris Evans en su nueva película de Netflix.

En el tráiler de la película, que se estrenará el 27 de octubre en la plataforma digital, se puede ver a Evans con una chaqueta de terciopelo en tono marrón sobre una camisa blanca con una corbata que hace juego con la prenda superior. También se aprecia que el personaje del estadounidense lleva un corte de cabello y un estilo de barba similar al de Méndez.

Pero haciendo alarde de su sentido del humor, Sebastián Martínez indicó en tono chistoso que fue él quien le dio permiso de tomar ese estilo: “Le dije a Chris: ‘hágale, papá. Fresco, con confianza, agarre la chaquetica, la corbatica, todo’. Le dije: ‘hágale fresco, hágale’”.