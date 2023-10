¿El reality cruzó el límite? Este es el cambio estético que se realizó Shakira de Yo me llamo para encantar al jurado

Yo me llamo captura de pantalla Yo me llamo Shakira

Yo me llamo es uno de los programas de entretenimiento y una de las cartas más fuertes de Caracol televisión, ya que ha logrado no solo cautivar a los televidentes, sino también se ha convertido en el rey del rating noche tras noche. Pues, a lo largo de seis temporadas esta estrategia ha funcionado, puesto que cada vez son más la serie de imitadores que llegan a conquistar a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno con su talento. Pero esto no ha sido impedimento para que las críticas también sean las protagonistas en redes sociales y más ahora, pues se conoció el cambio estético que se realizó Shakira de Yo me llamo para encantar al jurado y seguir pareciéndose a su artista original.

Sin duda, la participante ha logrado destacarse desde su llegada al reality, tanto así que hasta la misma Shakira no dudó en dedicarle unas palabras de cariño e incluso resaltar en medio de varias risas que tiene mucho más talento que ella. Sin embargo, la competencia cada vez es más compleja en donde cada uno de los imitadores debe dar lo mejor de sí, para convertirse en el ganador de esta temporada.

Le puede gustar: “Esta vida es tan frágil, tan cortita”: Jessica Cediel envió sentido mensaje de despedida tras complejo momento familiar

De acuerdo a lo compartido por Andrea Correa a través de su cuenta de Instagram se trata de un procedimiento dental con el fin de seguir pareciéndose a la barranquillera Shakira. La chilena indicó: “Comenzamos en el odontólogo haciendo limpiezas. Me duele un poquito”.

En un segundo momento, la participante reiteró que para ella este significaba un gran cambio tanto en su paso por el famoso reality de canto como en su vida privada, el cual no sería para nada sencillo, pero eso sí, Correo indicó: “Mi cara de felicidad lo dice de todo”, dejando ver que era algo que estaba en sus planes desde hace algún tiempo.

También puede leer: Taliana Vargas generó polémica por usar a Maluma para apoyar a su pareja en la alcaldía, “lo que produce la política”

Lo cierto es que la imitadora ha dejado alma y cuerpo tanto en el escenario como en una de las indicaciones que le hacen los jurados, pues en pasadas entrevistas ha dejado claro que lleva más de una década imitado a Shakira, tarea que es bastante complejo tanto por su voz como por su físico.