“Esta vida es tan frágil, tan cortita”: Jessica Cediel envió sentido mensaje de despedida tras complejo momento familiar

La televisión colombiana durante varios años se ha encargado de sacar al aire diversas producciones, en donde varios talentos logran brillar tanto a nivel nacional como internacional como Jessica Cediel. Una famosa presentadora, actriz y modelo colombiana quien más allá de darse a conocer por su talento también fue víctima de los biopolímeros situación que la derrumbó durante un tiempo. Pero, actualmente hace parte del mundo del espectáculo en Miami tal y como lo deja ver en sus redes sociales, sin embargo, mostró su tristeza y envió sentido mensaje de despedida tras complejo momento familiar.

Y es que la bogotana desde los inicios de su carrera ha dejado claro que su familia ha sido su vital apoyo sin importar las situaciones que se presenten o donde se encuentre. Aunque hace pocos meses la salud de su padre se vio comprometida, ha resaltado que él se encuentra mejor que nunca.

Sin embargo, hace pocas horas sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que se lee: “Esta vida es tan frágil, tan cortica, un día estamos al otro no…”. Asimismo, Jessica indicó que la muerte era lo único seguro que se tiene en la vida, pero nadie está preparado para ello.

Horas más tarde, la presentadora volvió a aparecer con algunas lágrimas en sus ojos, indicando que no pasa por el mejor momento en vida, en donde la tristeza se ha apoderado de su estado de ánimo, ya que falleció uno de sus tíos a quien quería mucho y logró compartir diversos momentos desde su niñez.

Si bien, la bogotana tiene claro que ahora su tío se “encuentra en un mejor lugar” e incluso que ya descanso, al parecer, de la situación de salud que padecía, resaltó que en ningún momento se está preparado para despedir a quienes se quiere: “Yo no entiendo por qué la vida no lo prepara a uno para el único momento que tenemos seguro que es la muerte es un vacío que no se llena”.

Finalmente, Cediel reiteró que lo único que le da paz en este momento es saber que ya no está en este “mundo podrido”. Por lo pronto, la presentadora sigue adelantando la serie de compromisos que tiene en Miami y al parecer, entre sus planes no estaría regresar a Colombia, eso sí cada vez que tiene la oportunidad busca compartir con sus familiares, pero en esta ocasión esto no se daría.