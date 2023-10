¿Cambio radical? Paula Andrea Betancur recordó sus mejores momentos como Señorita Colombia con Paola Turbay

Una de las personalidades que más ha logrado destacarse no solo por su belleza, sino también por su talento, es precisamente, Paula Andrea Betancur quien llegó a ser parte de la industria del entretenimiento gracias a su participación en el Concurso Nacional de Belleza en 1992 y por ende, convirtiéndose en Señorita Colombia. Si bien, el triunfo se le escapó de las manos en Miss Universo, esto no fue impedimento para que siguiera estando latente en la televisión colombiana, siendo parte de algunos realities, diversas campañas y hasta siendo sacando al mercado su propia marca de ropa interior y lencería en donde las redes sociales también han sido las principales impulsoras. Eso sí, en medio de este camino no ha estado sola, pues el amor regresó a su vida con Luis Miguel Zabaleta, reconocido dermatólogo con quien se casó y tuvo su hija Fatima. Sin embargo, ahora recordó sus “años mozos”, es decir, sus mejores momentos durante el reinado no faltó e incluso una de sus acompañantes es la también exreina de belleza, Paola Turbay.

Si bien, Betancur se ha unido a otras figuras siendo bastante activa especialmente en Instagram dejando ver los mejores que vive en compañía de su familia, dejando el apoyo indiscutible que le da a su pareja. Sin embargo, recientemente, la paisa dejó sorprendido a más de un seguidor al compartir una de las imágenes de los momentos previos a su paso por el reinado de belleza, pues aunque no es reciente varios aseguran que su belleza aún se mantiene.

Y es que el encargado de rememorar este hecho fue precisamente la revista ‘Cromos’, la cual fue captada en el momento exacto en donde Paula Andrea Betancur es coronada como Señorita Colombia, en donde también quien se robó el show y terminó entregándole la corona fue Paola Turbay. La exreina de belleza reiteró: “Recuerdos inolvidables”.

Lo cierto es que una de las más exreinas que más ha logrado destacarse ha sido precisamente Betancur, aunque la serie de críticas por su actual aspecto no se han hecho esperar, pues resaltan que ha logrado modificarse el rostro en comparación a sus primeras apariciones.