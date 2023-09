“La bola de nieve crece”: Sebastián Caicedo junto a su actual pareja reveló que le faltó a su relación con Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo es uno de los actores más reconocidos de la esfera del entretenimiento en Colombia, pues desde muy corta edad llegó a ser parte de producciones como ‘Los Reyes’, ‘El señor de los cielos’, ‘Sin senos no hay paraíso’. Además, de su sonada relación con la actriz Carmen Villalobos con quien después de 13 años de unión confirmaron su divorcio. Aunque los motivos nunca fueron confesados a pesar de la serie de rumores no se hicieron esperar, pero el caleño recientemente reveló por primera vez y en compañía de su actual pareja que le faltó a su relación con Villalobos

El caleño fue el invitado especial al programa del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’, por supuesto, estuvo acompañado de su pareja Juliana Diez. Sin duda, una de las primeras preguntas fue sobre el duro proceso que vivió tras su separación y de paso agradeciéndole por ser parte de la producción, pues había optado por no dar entrevistas.

Caicedo reiteró: “la prudencia es importante”, ya que su ruptura durante varios meses generó todo tipo de situaciones. Seguidamente y de manera muy tranquila se refirió a su ruptura debido a la directa pregunta de Viena Ruiz: “Voy a decir algo que nunca he dicho en televisión ni en mis redes sociales, Dios lo puso en el corazón en este momento y lo quiero decir”.

El famoso actor dejó claro que en ningún momento ha querido decir que su anterior relación, es decir, con Carmen Villalobos haya sido mala: “Fue una relación hermosa, una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor del mundo”. Sin embargo, resaltó que lo que le faltó a su relación fue Dios, pues según él, fue precisamente Dios quien debió estar en la mitad de su relación.

Asimismo, Sebastián indicó: “Por más de que fuéramos a misa, por más de que nos lleváramos, cuando teníamos nuestras diferencias era buscar no en Dios, sino en ese cordón de tres dobleces, sino buscar hacia los amigos hacia otras personas, esa bola de nieve que es pequeña, va creciendo y creciendo y se te sale de las manos”.

Pero, luego de ver en perspectiva en precisamente, allí, donde se preguntó que era lo que había ocurrido: “En este momento yo quiero es caminar con Dios y tener una bonita relación”. Además, el empresario confesó que no fue nada sencilla no solo su ruptura sino también la serie de comentarios que llenaban sus redes sociales, pues incluso lo catalogaron como gay e infiel, dejando claro que no tiene nada en contra de quienes tienen una orientación sexual distinta.

Sin embargo, ese no fue el motivo de su ruptura ni tampoco una tercera persona sino problema exactamente entre los dos, los cuales resultaron ser irremediables con el paso del tiempo. Por su parte, Juliana escuchó atentamente a su pareja dejando claro que lo apoyo y ha sido quien ha conocido todo su proceso y ha comprendido cada una de sus situaciones.