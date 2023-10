“¿Invitados por Carolina?”: Seguidores de MasterChef aprovecharon lujoso viaje de Zubiría para criticarlo

El final de MasterChef Celebrity Colombia, s e convirtió en uno de los más polémicos de las cinco temporadas que acumula el concurso, todo esto a raíz de la victoria de Carolina Acevedo , quien se llevó los 200 millones para su casa, a pesar de que en internet estaban indignados por la elección del jurado. Precisamente, Nicolás de Zubiría también dio de qué hablar por algunos polémicos comentarios relacionados con el matrimonio; hecho que no le han perdonado los televidentes, quienes le llenaron de críticas su perfil de Instagram recientemente.

“Parece como de matrimonio de bajo presupuesto, todo acuoso (...) el agua que bota el puré, no sé si es el agua del cerdo. Esta salsa, con esas cebollas, todas toras, no comprendo”, fue el comentario de Zubiría al último plato de Daniela Tapia, por el que gran parte de la audiencia lo tildó de ‘clasista’, hasta el punto que algunos seguidores del reality culinario pidieron que no sea tenido en cuenta para la próxima temporada.

Aunque se creería que este suceso no trascendería en el tiempo, un reciente video en el que se le ve a ‘Nico’ disfrutar de una ‘escapadita’ en un crucero a las Bahamas junto a su esposa Daniela Vidal, dio pie para que aquellos que se quedaron con la espineta desbordaran su perfil con varios comentarios:

“Ojo con las comidas de matrimonio de bajo presupuesto, se le cae el estrato al chef”, “Qué comentarios tan horrorosos, la final de Masterchef dejó ver de qué están hechos estos jurados”,”¿Están invitados por Carolina?” y “Menos mal no es de bajo presupuesto”, fueron algunas de las reacciones.

