¿El triunfo se le subió a la cabeza? Carolina Acevedo tomó contundente decisión con una de sus compañeras de MasterChef

Uno de los realities más famosos en la farándula nacional es MasterChef Celebrity el cual llegó hace seis para cautivar a la televisión colombiana, a partir de los diversos retos culinarios que deben enfrentar el grupo de famosos. Si bien, esta temporada terminó desilusionando a más de un televidente, en donde ni las tensiones, peleas y lágrimas fueron suficientes, pues solo en el capítulo final logró ser el programa más visto. Sin embargo, luego de la gran final en donde Carolina Acevedo resultó llevándose el triunfo varios detalles a través de las redes sociales no pasaron desapercibidos, pues al parecer, existirían fuertes diferencias entre Acevedo y Daniela Tapia hasta el punto de llegar a bloquearla.

Pues, como se dio a conocer en pasadas temporadas se graba la gran final en donde los cuatro participantes celebran su triunfo, pero hasta el día de la trasmisión entre ellos se conoce el verdadero ganador, esto con el fin de que la información no sea filtrada. Luego del reto final, que dejó como ganadora a Acevedo, la serie de comentarios de apoyo y cariño por parte de sus compañeros no se hicieron esperar e incluso la misma Daniela no dudó en referirse al tema.

La cubana quien alcanza los más de 860 mil seguidores compartió el post de Carolina en el que tiene la filipina, reiterando: “Felicitaciones Caro (no me deja mencionarte) eres una muy buena cocinera”. Lo cierto es que Acevedo no se refirió al tema en ningún momento, pero por supuesto, las palabras de Tapia no pasaron por alto en los seguidores quienes no dudaron en sacar sus propias conclusiones frente a este tema, en donde según ellos, Carolina queda mal parada.

Y es que al revisar los seguidores de Daniela, Acevedo no se encuentra allí y una misma situación se presenta en el perfil de Instagram de Carolina frente al de la cubana. Pero, eso sí, los rumores tomaron más fuerza por el hecho de que a pesar de que no se sigan mutuamente, Tapia no logró etiquetarla en sus palabras de apoyo y de merecido triunfo, pues al parecer, Carolina habría bloqueado a Daniela,

Sin embargo, esta situación no generaría sorpresa entre los internautas teniendo en cuenta que durante el inicio de la competencia. Si bien, estuvieron muy unidos en compañía de Juliana Galvis y Nela, en cuestión de horas esta situación se transformó en donde la serie de comentarios no faltaron, pues Tapia para aquel momento incluso lloró porque le costaba entender la actitud de Acevedo.