¿Suenan campanas de boda? Carolina Acevedo reveló si invertirá la ‘platica’ de MasterChef en llegar al altar con su pareja

Desde muy corta edad, Carolina Acevedo llegó a ser parte de la televisión colombiana, convirtiéndose en una de las actrices más destacadas en la pantalla grande. Además, la ibaguereña, recientemente se dio a conocer, pero esta vez fuera de sus personajes, ya que logró coronarse como la ganadora y mejor cocinera de MasterChef Celebrity 2023. Pero, eso sí, la serie de críticas en su contra no se han hecho esperar, pues la han catalogado como “arpía”, “envidiosa” y hasta “engreída”. Sin embargo, esto no es problema para Acevedo, pues dejó claro los proyectos que busca llevar a cabo y además reveló si invertirá la plata de MasterChef en un posible matrimonio con su pareja Lucas Jaramillo.

Y es que luego de su triunfo, Carolina compartió a través de sus redes sociales la emoción que sintió y que al final cada esfuerzo se vio reflejado en este premio de 200 millones de pesos. Días más tarde, por supuesto, debía hacer presencia en los programas de entretenimiento como lo es ‘Buen día, Colombia’.

Allí, Acevedo reveló detalles de cómo se conoció con su actual pareja, pues si bien, se habían visto en la oficina de su manager hace varios años, luego en un nuevo encuentro bastante inesperado, el flechazo fue casi que inmediato. Tanto así que la actriz terminó viajando solo por estar con él. Ante el hecho, los presentadores no dudaron en indagar si estaría pensando en llegar al altar.

Pues, uno de los colegas de Acevedo, como lo es el también actor y presentador Mauricio Vélez, reiteró que no había visto tan enamorada y tranquila a la ibaguereña, al parecer, con sus otras parejas. Por su parte, Carolina no ocultó el buen momento que vive a nivel sentimental y profesional.

Sin embargo, a pesar de estar bastante enamorada, la actriz indicó que por el momento no hay planes de matrimonio, pues su relación ha sido lo mejor que les pudo pasar a los dos y están disfrutando cada momento que tienen para realizar aquellas pasiones juntos, pues los viajes resultan ser una de las que más se destacan. Además, del amor que siente Acevedo por la cocina y a la par Jaramillo y la serie de experimentos que busca llevar a cabo contando con el apoyo de la actriz en cada momento.

Pero, eso sí, Carolina no pasó por alto que no está negada esta posibilidad, pero no resulta ser el momento más indicado para dar este paso, pues se conoció que la ganadora de MasterChef Celebrity estuvo casada con el también actor Roberto Cano. Además, luego de varios años de celebración, llegó al altar con Salomón Korn.