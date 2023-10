¿Será actor? A esto se dedica el hijo menor de Mauro Urquijo, tras aceptar la idea de que su hijo mayor fuera trans

Para algunos padres enfrentarse con los diferentes procesos que enfrentan sus hijos en la adolescencia puede ser crucial para las relaciones a futuro. Sin embargo, para otros esto puede dar como resultado enfrentamientos, como ocurrió con Mauro Urquijo y sus hijos, quienes se radicaron en México junto a su madre, la también actriz Adriana López.

Ahora bien, Mauro Urquijo explicó en mayo pasado que su hijo ahora es Roz Urquijo, información que de hecho dejó desconcertado al propio actor manizaleño por la decisión que tomó su hijo mayor.

Recientemente, en una entrevista con La Red de Caracol Televisión, el actor confesó que la relación con sus hijos no es la mejor y aunque espera poder convertirse nuevamente en padre: “Me da duro saber que Gregorio tuvo unos cambios fuertes en su vida, uno sexual, algo que me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda cuando viví con él”.

Adriana López que también participo en diferentes producciones nacionales habló sobre su hijo menor y la relación que ha tenido con el actor Mauro Urquijo. De hecho, la hija trans contó que han estado lejos del artista desde que llegó con su madre y hermano a territorio mexicano, ahora la progenitora resaltó cómo el hijo menor les ha seguido los pasos en el ámbito artístico a ella y a su exesposo.

Incluso, Adriana remarcó que su hijo tuvo un gran reconocimiento en la obra de teatro ‘El mundo de Fede Vigevani’, donde Lukas Urquijo es parte fundamental y las boletas lograron venderse con rapidez en la Argentina.

Los comentarios en la mencionada red social aplaudieron el buen momento del joven, que en esta etapa de su vida le sigue los pasos a sus padres como figura de la actuación.

Esta fue la publicación con la que Adriana López dejó en evidencia el gran momento que pasa el hijo menor de Mauro Urquijo.