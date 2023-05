“Me habían abandonado en un lugar”: Roz, hija de Mauro Urquijo reveló la odisea que vivió con su transición de género

Mauro Urquijo es un famoso actor quien se dio a conocer en algunas producciones tales como ‘Pasión de gavilanes’, ‘Doña Bella’, ‘La mujer en el espejo’. Sin embargo, debido a un grave problema de salud el manizaleño tuvo que abandonar las pantallas.

El actor fue invitado al programa ‘La Red’ en donde reveló cómo ha llevado la relación con sus hijos, los cuales tuvieron lugar de sus dos pasados matrimonios, Valentina, Roz, antes llamada Gregorio y Lucas.

En un primer momento, Roz indicó que decidió empezar este proceso lejos de su mamá Adriana López y su hermano Lucas, con el finde encontrar su propio espacio en donde vivió con su pareja de aquel momento: “Pasaron varios cambios, aprendí mucho, conocí a mucha gente, tantas historias”.

Asimismo, la hija de Urquijo aseguró que algunas de estas resultaron ser bastante fuertes, pues estuvo en un lugar pesado de México: “No te hablan de esto en la casa ni en la escuela”, aseverando que regresó a su hogar luego de que su mamá lo rescatara, pues según ella, literalmente la habían abandonado.

Adriana por su parte resaltó que para ella no fue nada sencillo, pues tuvo condiciones de crianza muy distintas. Aunque fue un show, resaltó que durante su primera infancia no notó ningún tipo de comportamiento por parte de Roz, pues según ella, “Las mamás vemos… He descubierto y he aprendido muchas cosas”.

Asimismo, reveló que en los últimos meses ha estado acompañando a su hija en su terapia de reemplazo hormonal: “La parte emocional también pega por las emociones, eso ha sido lo difícil, pero vale mucho la pena”, indicó Roz.

Finalmente, la joven dejó claro que sigue adelantando sus estudios, sin dejar de lado, su carrera actoral, pero ahora lo hará como mujer. Asimismo, tanto ella como su mamá mostraron la difícil relación que tienen con Mauro Urquijo, desde que viven en México.