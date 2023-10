En redes piden la ‘cabeza’ de Amparo Grisales por hacerle pistola a la audiencia en ‘Yo Me Llamo’

Por medio de las redes sociales, los televidentes de Caracol Televisión se desataron en contra de Amparo Grisales, jurado del reality ‘Yo Me Llamo’, luego de que la ‘diva’ le hiciese un cuestionable gesto a la audiencia presente en el set, además de dirigirles unas palabras que para algunos internautas son bastante reprochables. Incluso, en la web están dejando nombres de los profesionales que podrían ocupar el puesto de la manizaleña.

“No me importa lo que ustedes digan, realmente no me importa lo que digan”, manifestó la actriz de 67 años, luego de que sus calificaciones a la presentación del imitador de ‘Raphael’, no fueran bien recibidas por sus compañeros de mesa, César Escola y Pipe Bueno; además del público que se encontraba presente en ele Templo de la Imitación, a quienes les hizo varios gestos con sus dedos.

Inmediatamente, cientos de personas se volcaron a la plataforma propiedad de Elon Musk, para mostraar su indignación por lo sucedido y pedir la pronta salida de la manizalita:

“¿Cómo siguen permitiendo tanta grosería en ese programa que se supone que es familiar? Aí sea todo actuado son cosas que no deberían pasar. Tras de que Amparo no respeta la opinión de los demás, entonces ahora es grosera con el público y hace pistola”, “Propongo como jurados a: Luz Amparo Álvarez, Camilo Cifuentes, Un cantante de verdad. Así se califica con propiedad y criterio más no por gustos personales como hace Amparo Grisales”, y “Amparo puso a Raphael en riesgo para demostrar sus ínfulas de superioridad”, fueron algunas de las reacciones.

Amparo puso a Raphael en riesgo para demostrar sus ínfulas de superioridad. Se la tiene montada desde el inicio. #YoMeLlamo — v. (@haunlils) October 11, 2023

¿Cómo siguen permitiendo tanta grosería en ese programa que se supone que es familiar? Así sea todo actuado son cosas que no deberían pasar...



Tras de que ya @Amparo_Grisales no respeta la opinión de los demás, entonces ahora es grosera con el público y hace pistola #YoMeLlamo — •Ale•⁷🌸✨ (@min_m00n7) October 11, 2023

#YoMeLlamo MALDITA AMPARO, QUE ODIO MÁS HORRIBLE QUE LE TENES A RAPHAEL, SUELTALOOOO pic.twitter.com/62TzomvXwK — Pendeja (@justacaracolfan) October 11, 2023