“Los cachacos no saben de vallenato”: En redes piden que manden para la ‘Junta’ a doble de Diomedes en ‘Yo Me Llamo’

Se creería que las aguas se calmarían en ‘Yo Me Llamo’ luego de la eliminación de los imitadores de Paulina Rubio, Alejandro Fernández y Amy Winehouese, en el capítulo 50 ; pero, para tristeza de algunos de los dobles, los seguidores del programa no están rebajando nada y se han atrevido a pedir la salida inmediata de algunos de los concursantes. Esto quedó evidenciado en el episodio transmitido la noche de este martes 10 de octubre, con la gran cantidad de ‘palo’ que recibió el participante que le da vida a Diomedes Díaz.

La canción ‘La Reina’, fue la seleccionada por el hombre que se trepó a la tarima del Templo de la Imitación, tema por el que recibió varios elogios por parte de los jurados, por la virtud que aparentemente tuvo para llegar a las notas altas:

“Se le vio muy preocupado por rendir vocalmente. No te puedes olvidar que estás representando a un personaje. (...) Necesita tener más seguridad. Ya tiene que aparecer más gestos y el porte de Diomedes’, fue la retroalimentación de Escola; complementó ‘Pipecito’; “El personaje de Diomedes llega a una línea tan delgada que se ve que Diomedes es un personaje. Me hace falta esa cosa que uno le veía en ese escenario, me sigue faltando esa magia”, complementó ‘Pipecito’; “A veces quiero saber en qué etapa de Diomedes estas. (...) Me falta que enmarques con la cabeza en las notas y cuando vibra en los finales. Él interactuaba con la orquesta”, finiquitó ‘Amparito’.

Quienes no estuvieron ni un ‘poquito’ de acuerdo con estas calificaciones fueron los usuarios de la red X, que siguen minuto a minuto el reality musical, mismos que llenaron de comentarios y memes el númeral del programa: “Impactado que ese dizque Diomedes siga en el programa”, “Los cachacos no saben nada de vllenato”, “Ojalá hoy a ‘Yo Me Llamo’ se le caiga el por eliminar a my”, y " Ya saquen a ese Diomedes tan feo, maldita sea”, fueron algunas de las reacciones.

