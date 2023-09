¿Lo extrañaron? Nicolás de Zubiría se reencontró con esta querida figura de ‘MasterChef’

Nicolás de Zubiría se encontró con una de las figuras más destacadas de las últimas temporadas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ mientras estaba de paseo junto a su pareja, mostrándole a sus seguidores un divertido encuentro en el que no solo revivieron su vieja química, sino que también dejaron al aire un detalle revelador de su vida privada

El jurado del concurso de cocina ha dejado ver que se ha estado tomando unas cuantas semanas libres de su apretada agenda para disfrutar junto a su esposa, Daniela Vidal, de unas merecidas vacaciones visitando varios países del mundo.

Hace pocas semanas mientras estaban disfrutando de un paseo en un crucero en Estados Unidos lograron coincidir con la presentadora del programa ‘Día a día’, Carolina Cruz, quien se encontraba junto a su novio disfrutando de un rato de relax, tomándose varias fotos mientras pasaban un buen rato con sus respectivas parejas.

Pero ahora que Nicolás de Zubiría ha tomado un rumbo diferente junto a su esposa terminaron encontrándose con otro par de colombianos, siendo uno de ellos un viejo participante de MasterChef Celebrity y con quien tuvo muy buena química.

Y es que, durante su paso por España, el chef y su esposa terminaron coincidiendo con Tatán Mejía, finalista de la temporada anterior de este programa de cocina, quien estuvo al lado de su pareja, Maleja Restrepo.

Y es ella quien precisamente sube una historia en donde deja ver su asombro por encontrarse con el par: “estábamos de espaldas comiéndonos un helado [y aparecen] Dani y Nico. No, no puede ser. No nos vemos en Colombia”, dijo la presentadora entre risas mientras enfocaba al chef con su esposa.

A la pareja de Nicolás de Zubiría se le escapó un detalle sobre su futuro como papás

Además de mostrar su alegría por encontrarse con el exparticipante de MasterChef Celebrity, la esposa del chef terminó revelando un detalle bastante particular respecto a si en el futuro les gustaría tener otro hijo para acompañar a Sienna y Alessio.

“También en paseo de pareja, ¿sí o no? Ah bueno, ¿haciendo el tercero?”, le preguntó Maleja Restrepo con picardía Daniela Vidal mientras Nicolás de Zubiría estaba hablando de otro tema con Tatán Mejía.

Pero tal parece que no está en sus planes seguir expandiendo la familia, ya que le respondió contundentemente de manera negativa, indicando que “ya no es posible”.