Lo que nadie esperó: Carolina Acevedo quedó campeona y se llevó los 200 millones de MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia ha generado sentimientos de todo tipo en los espectadores que cada noche se sentaban a ver a sus famosos favoritos cocinar y sobrellevar el reto del día. Sin duda, todos los que hicieron parte del programa dieron todo de sí para poder llegar a la final, pero solamente lo hicieron Carolina Acevedo, Nela, Adrián y Daniela Tapia, quienes cocinaron su último plato para tratar de conquistar el paladar.

Luego de que los cuatro chefs de MasterChef Celebrity Colombia preparan varios platos para diferentes tiempos, su familia y sus excompañeros estuvieron presentes para apoyarlos y aconsejarlos en los momentos de mayor presión, lo que ayudó a unos y a otros no, pues Carolina Acevedo reveló que le cuesta cocinar con ruido de fondo.

Lo cierto es que todo se redujo a un solo momento, cuando los jurados probaron los platos, unos muy ricos y otros no tan acertados, no solo por mal presentados, sino porque incluso algunos platos no estuvieron con la cocción correcta, lo que les quitó bastantes puntos considerando que un plato de final debe presentarse casi que perfecto.

¿Quién ganó MasterChef Celebrity Colombia 2023?

El momento llegó y todos los participantes se sintieron en tensión, pues fue Carolina Acevedo quien logró pasar todas las pruebas y quedar como la campeona de MasterChef Celebrity Colombia 2023.

Por supuesto, ella no podía creerlo, abrazó a su familia, que emocionados la acompañaron para sostener el titulo en mano y nada más y nada menos que el bono gigante que contenía los 200 millones de pesos. Sus lágrimas lo dijeron todo, pues fue el resultado de tanto esfuerzo.