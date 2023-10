¿Mateo Carvajal machista? En medio de entrevista le hizo incómodos comentarios a su novia

Mateo Carvajal ha sido uno de los deportistas y creadores de contenido más reconocidos del país, sobre todo en la ciudad de Medellín. Su reconocimiento fue creciendo poco a poco hasta el punto de participar en uno de los realitys deportivos del Canal RCN, donde duró muy poco.

Después de terminar su relación con la presentadora de ‘Yo me llamo’ Melina Ramírez, con quien tuv o a su hijo Salvador, Carvajal decidió darse una nueva oportunidad en el amor con la empresaria y modelo Stephanie Ruiz. Mucho se especulaba sobre si sería una relación seria o no, llegando a causar polémica sobre sus sospechas de ruptura.

Todo esto comenzó a olvidarse, hasta que unos días aparecieron juntos en un video-podcast donde Mateo y Stephanie revelaron detalles de su relación. Lo que causó la atención de muchos fue la actitud que tenía Mateo sobre ella, ya que en repetidas ocasiones cuando le hablaba, a ella se le notaba la incomodidad. En temática del podcast se podía hablar libremente sin ocultar palabras groseras ni ofensivas, pero en los adelantos se evidenció ciertos comportamientos que los internautas lo tomaron como machistas.

Los comentarios giraron entorno a el y su trato despectivo hacia su pareja, quien le sacó en cara que los seguidores que tenía era gracias a el “Mateo es un “momentos que Mantienen humilde a Melina”, " Melina: mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno MEJOR”. En la entrevista ta